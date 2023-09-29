الونش يختار صديقه المقرب.. ويكشف ماذا يأكل قبل وبعد المباريات

اختار محمود حمدي "الونش" أكثر لاعب مقرب له، وكشف ماذا يأكل قبل وبعد المباريات.

وقال الونش عبر أبو ظبي الرياضية 1: "أول زيارة للإمارات كانت خلال مباراة ودية لمنتخب مصر للشباب ضد الإمارات وانتهت بفوزنا بنتيجة 2-1".

وأكمل "لو أمامك فرصة للسفر مع لاعب واحد، ستختار من؟ الأقرب لي محمود عبد العاطي "دونجا" حيث انضممنا معا للزمالك ثم انتقل هو للإسماعيلي وبيراميدز".

وأوضح "سبب اختياري له لأنه يشبه شخصيتي ونتشارك الأسرار وأصبح أخ أكثر من صديق".

محمود الونش: الشخص الأقرب لي هو محمود عبد العاطي دونجا#نجم_في_أبوظبي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/dPhgOVdKiz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 28, 2023

وأردف "المطبخ العربي بالنسبة للرياضي يعتبر كارثي بسبب كم الدهون، فهو ليس أفضل شيء للاعب المحترف أي كان الرياضة".

وأتم ردا على ماذا يأكل الونش قبل المباراة وبعدها: "قبل المباراة أتناول مكرونة "باستا" وبطاطس بوريه وبروتين سواء فراخ أو لحوم، ثم بيتزا بعد نهاية اللقاء لأن تساهم في تسريع الاستشفاء بحسب الأطباء".

محمود الونش وتجربة مميزة في واحد من أقدم المطاعم الشعبية في الإمارات..#نجم_في_أبوظبي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/BCPFVFpdnG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 28, 2023

وقال الونش عبر قناة الزمالك في وقت سابق: "سأكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الزمالك من شهرين إلى 3 أشهر. تخطيت المراحل الصعبة في البرنامج التأهيلي واقتربت من العودة".

وأضاف مدافع الزمالك "أسير بخطى ثابتة وفق البرنامج التأهيلي والأمور تسير بشكل جيد. لا أتعجل العودة وسأبدأ في الانضمام للتدريبات في الوقت المناسب".

وشدد "لن أوفي جمهور الزمالك حقه على دعمه طيلة الفترة الماضية. كل اللاعبين على قلب رجل واحد ونستطيع تخطي عقبة آرتا سولار"

وأتم "أشكر شيكابالا بعد ما فعله من أجلي عقب مباراة بيراميدز. "جسمي قشعر" أول ما سمعت كلامه عني".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.