منتخب مصر: ما حدث مع الأهلي قصة وانتهت.. وصلاح سيشارك ضد زامبيا والجزائر

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 00:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس - علي معلول - محمد صلاح

شدد محمد غرابة مدير منتخب مصر أنه ما حدث في التوقف الدولي الماضي بخروج لاعبي الأهلي من المعسكر للمشاركة في السوبر الإفريقي كان قصة وانتهت وأن الآن الأولوية ستكون للفراعنة.

وتحدث غرابة لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الجمعة قائلا: "ماا يثار حول عدم سعادة روي فيتوريا بالأجواء العامة غير صحيح، الوضع حاليا مستمر كما هو ونواصل العمل وبعض الأمور خارجة عن الإدارة تزعجه وهي ليست تنظيمية فالمعسكرات السابقة كانت جيدة".

وأكمل "الوضع العام مرضي نسبيا لكنه كان يرغب في بدء الدوري مبكرا لدخول اللاعبين في الأجواء قبل الانضمام للمعسكر".

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وعما حدث مع الأهلي قال: "ما حدث مع الأهلي قصة وانتهت وحازم إمام قال إن الاستثناءات انتهت ولن نعود إلى تلك الأمور مجددا والأولوية للمنتخب".

وعن برنامج المنتخب في التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل قال: "هناك مؤتمر صحفي يوم 7 أكتوبر قبل انطلاق المعسكر بيومين وسوف نسافر يوم 9 أكتوبر وكل المحترفين سينضمون للمعسكر مباشرة في الإمارات".

أما عن صلاح فقال: "محمد صلاح سيشارك في المباراتين الوديتين ضد زامبيا والجزائر".

وأردف غربة "سوف نستمر حتى يوم 16 أكتوبر في الإمارات لنخوض مباراة الجزائر ونعود يوم 17 إلى مصر".

وعن هل يتواجد لاعبين جدد في المعسكر المقبل أجاب مدير المنتخب "ربما نرى وجوه جديدة في المنتخب من بينهم لاعبين من المنتخب الأولمبي وهناك تنسيق تام مع روجيرو ميكالي مدرب المنتخب".

وبسؤاله عن هدف مصطفى محمد مع نانت الفرنسي والذي سجله من ركلة حرة قال غرابة: "حينما شاهد فيتوريا هدف مصطفى محمد مع نانت من ركلة حرة قال لي لقد تدرب عليه معنا في المنتخب وسجل هدفا خلال المران كذلك".

وأتم "لذا أرسلنا لمصطفى الهدف ليؤكد للجميع أنه تدرب عليه في المنتخب وأنه لم يكن صدفة".

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