أزمة موسم مورينيو الثالث؟ جنوى يُدمر روما برباعية ويقربه من مراكز الهبوط

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

انتصر جنوى على ضيفه روما في ملعب لويجي فيراريس بأربعة أهداف لهدف في سادس جولات الدوري الإيطالي يوم الخميس.

افتتح ألبرت جودموندسون في الدقيقة الخامسة.

وأدرك روما التعادل في الدقيقة 22 عن طريق بريان كريستانتي.

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وعاد جنوى للتقدم عن طريق ماتيو ريتيجي في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 74 سجل مورتن تورسبي الهدف الثالث لجنوى.

ذلك قبل أن يتم جنوى حفلته الرباعية بهدف في الدقيقة 81 سجله جونيور ميسياس.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد جنوى إلى سبع نقاط يحتل بهم المركز الـ11.

فيما تجمد رصيد روما عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الـ16 ويبتعد عن مراكز الهبوط بفارق نقطتين فقط.

ومع مرور ست جولات من الموسم لم يفز روما سوى مرة وحيد وتعادل في مباراتين وهُزم في ثلاثة لقاءات.

ويبدو أن أزمة الموسم الثالث تلاحق مدرب روما، جوزيه مورينيو أينما حل.

فمع تشيلسي لم يستمر ورحل في 2007 ومع ريال مدريد ومع ريال مدريد رحل كذلك بعد ثلاث سنوات.

ومع مانشستر يونايتد رحل منتصف الموسم الثالث لسوء النتائج.

وتوج مورينيو مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي فيما خسر الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

روما جنوى مورينيو الدوري الإيطالي
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