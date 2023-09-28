فاركو: سنتقدم باحتجاج ضد حكم مباراة المصري.. ماذا ننتظر؟ عدم الرد كما حدث من قبل

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 23:56

كتب : أحمد الخولي

سيف تيري - حسين السيد - فاركو - المصري

كشف جون إدوارد المشرف على الكرة بنادي فاركو التقدم بشكوى ضد التحكيم في مباراة فريقه ضد المصري.

وخسر فاركو بنتيجة 1-0 في ثاني جولات الدوري المصري.

وطالب لاعبو فاركو باحتساب ركلة جزاء رفض الحكم حمادة القلاوي احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو.

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وقال إدوارد عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "سنتقدم باحتجاج لاتحاد الكرة بسبب الأداء التحكيمي في مباراة المصري".

وأضاف "لدينا إحساس بالظلم وهذه ليست المرة الأولى لنا في الدوري التي نتعرض خلالها لهذا الموقف، وتقدمنا بشكاوى ولم يحدث أي شيء كأننا نرسل خطابات لأنفسنا، الإحساس بالظلم شيء صعب".

وردا على ماذا ينتظر بعد الاحتجاج أجاب قائلا: "عدم الرد كما حدث من قبل".

وشدد "نتحدث عن صناعة كرة القدم، ولابد أن تكون أركانها متكاملة ولدينا خلل ولابد من مواجهته".

وتطرق للحديث عن سوق الانتقالات الصيفية للفريق قائلا: "لابد أن أشكر اللاعبين على الأداء والروح في أول مباراتين، أجرينا تدعيمات جيدة ومقنعة بالنسبة لنا، وخاصة أنها لم يكن هناك صخب".

وأتم "برونو روماو المدرب في كامل تركيزه وله كل التقدير والصلاحيات".

هُزم فاركو للمباراة الثانية على التوالي، إذ خسر المباراة الأولى أمام مودرن فيوتشر بهدفين مقابل لا شيء.

وبهذا الفوز اقتنص المصري أول ثلاث نقاط خلال الموسم الجاري ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل فاركو المركز الـ17 دون رصيد.

فاركو المصري في الدوري الدوري المصري
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