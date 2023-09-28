دوري المحترفين - شكوى جديدة ضد التحكيم.. دكرنس يرسل خطابا لاتحاد الكرة من 7 نقاط

تقدم نادي دكرنس بشكوى لاتحاد الكرة للتظلم ضد محمود حسين حكم مباراة فريقه ضد وي.

وخسر دكرنس 3-1 من وي في الجولة الأولى من الدوري الدرجة الثانية أ والذي يُعرف بـ دوري المحترفين.

وجاء بيان دكرنس:

"من مبدأ حفاظ مجلس إدارة نادى دكرنس على حقوق ناديه عند تعرضه لأي ظلم وهو ما حدث بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 26-9-2023 من طاقم التحكيم الذي ادار مباراة نادى دكرنس ونادى المصرية للاتصالات بقيادة الحكم / محمود حسين التابع لمنطقة بنى سويف والذي بدا منفعلا بدون أي داع ولم يحالفه التوفيق أكثر من مرة خلال المباراة وكانت الأخطاء كلها في اتجاه واحد ضد نادى دكرنس ونوجز لسيادتكم بعض الأخطاء التي أثرت على نتيجة المباراة تأثيرا واضحا:

1 - تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس لكل من كان بالملعب في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول وأشار باستمرار اللعب.

2- في الدقيقة 16 من الشوط الأول لم يحتسب خطأ واضح لنادى دكرنس أثناء هجمة على فريق المصرية للاتصالات والتي ارتدت بهجمة مرتدة للمصرية للاتصالات ومن التحام عادى لا يرقى لأي مخالفة احتسب الحكم مخالفة على نادى دكرنس أحرز منها فريق المصرية للاتصالات الهدف الأول وسنوافى سيادتكم بفيديو يوضح تلك الحالات بالبند 1و2.

3- عند مناقشة جهاز نادى دكرنس الحكم الرابع في تلك الأخطاء الواضحة أسرع الكابتن محمود حسين بإخراج الكارت الأحمر للمدرب العام لفريق نادى دكرنس الذي امتثل للقرار دون إثارة أي مشكلة ثم قام في نفس الوقت بإشهار الكارت الأصفر للمدير الفني لنادى دكرنس.

4- تعيين الحكم المذكور بالتحديد من منطقة بنى سويف وهو صديق شخصي للمسؤول عن فريق الاتصالات وتليفونات بنى سويف وفيه شبهة مجاملة لفريق الاتصالات ضد فريق دكرنس

5- نظام الدوري هذا الموسم من دور واحد أي أنه لا مجال للتعويض وأن كل نقطة لها ثمن لذا نرجو من سيادتكم تعيين حكام دوليين أكفاء للمباريات القادمة.

6 - نطالب بإعادة المباراة للتحيز الواضح من الحكم وتعمده تحجيم فريق دكرنس وتأثيره الواضح على نتيجة المباراة.

7- نهيب بسيادتكم الاهتمام بمنظومة التحكيم المصرية عامة ودوري القسم الثاني خاصة حتى لا يضيع مجهود فريق بصافرة حكم أخطأ".

ويلتقي دكرنس في الجولة المقبلة مع مكادي في ثاني جولات دوري المحترفين.

ولا تعد تلك الشكوى الأولى ضد التحكيم من مسؤولي الأندية في دوري المحترفين، حيث احتج نادي القناة على حكم مباراتهم ضد بروكسي.

وتعادل بروكسي إيجابيا بهدفين لكل فريق مع القناة في أولى جولات دوري المحترفين.

واحتج القناة على حضور الجماهير في المباراة على الرغم من قرار اتحاد الكرة بإقامة المسابقة بدون حضور جماهيري.