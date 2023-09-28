معلول: شرف لي ارتداء شارة قيادة الأهلي ولكن.. ولا أستطيع نسيان فضل الصفاقسي

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 23:26

كتب : FilGoal

معلول يسجل ويحتفل بهدفه ضد الزمالك

أبدى علي معلول الظهير الأيسر للأهلي فخره بما يثار حول المطالبة بإعطائه شارة قيادة الأهلي مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك قواعد داخل ناديه لا يمكن تجاوزها.

وتحدث علي معلول لبرنامج "كابيتانو مصر" اليوم الخميس قائلا: "شرف لي ارتداء شارة قيادة الأهلي لكن هناك قواعد في النادي ويجب احترامها".

وعن هدف تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد في ملعب محمد الخامس والذي سجله محمد عبد المنعم قال: "أستطيع الربط جيدا مع محمد عبد المنعم، وقبل مباراة الوداد اتفقنا على لعب الركنيات على الزاوية القريبة ونفذتها مرتين أو ثلاثة بشكل غير جيد، وفي النهاية سجلنا الهدف".

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وأردف ضاحكا لو هو قطع فيا فهو جاب 6 أجوال أنا اللي عاملهم".

وشدد "حالة الكيمياء بيني وبين عبد المنعم جيدة جدا وهو يستطيع اللعب برأسه جيدا كما أنه يجيد التحرك".

أما عن أفضل الألقاب التي يحبها قال معلول: "أحب لقب ملك الحلول وأسرع ديليفري".

وبسؤاله أين يلعب نجله كريم حال أتيح أمامه عرضين من الأهلي أو الصفاقسي فريقه السابق أجاب "يبدأ في الصفاقسي ثم ينضم للأهلي مثلما فعلت أنا، الصفاقسي هو فريقي الأم الذي أوصلني لما أنا عليه اليوم، لا يمكن أن أنسى فضله أبدا".

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