ميدو جابر: هكذا تخطينا مباراة الأهلي.. الفوز في الدوري لن يكون إلا بالدم

كشف ميدو جابر لاعب المصري عن كيف تخطى ناديه الهزيمة الكبيرة من الأهلي برباعية دون رد في الجولة الأولى من الدوري لينتصر على فاركو بهدف مقابل لا شيء.

ميدو جابر النادي : المصري المصري

وسجل ميدو جابر هدفا اقتنص به الثلاث نقاط للمصري من فاركو اليوم الخميس في ملعب برج العرب في ثاني جولات الدوري.

وتحدث ميدو جابر لقناة "أون تايم سبورتس 2" عقب المباراة قائلا: "انتصار مهم جدا وبداية الدوري متوقع فيها أي شيء وكان يجب علينا تصحيح كل شي".

وأكمل "كل المباريات صعبة ولن تفوز فيه إلا بالدم، وسنفكر الآن في المباريات المقبلة".

وعن كيف تخطى المصري الهزيمة من الأهلي قال: "تحدثنا سويا أن مباراة الأهلي انتهت وأمامنا 34 مباراة وعلينا التركيز فيهم وكأننا بدأنا الدوري اليوم".