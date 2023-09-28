بيع جزء من أسهم ليفربول لصالح صندوق أمريكي

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

ليفربول

أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي عن بيع أقلية من الأسهم لصالح شركة ديناستي الأمريكية.

ولم يفصح البيان عن قيمة بيع الأسهم والنسبة المتفق عليها مع المستثمر الجديد.

وكشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن شركة فينواي سبورتس جروب المالكة للنادي باعت الأسهم لصالح ديناستي مقابل مبلغ يتراوح بين 82 إلى 164 مليون جنيه استرليني.

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وأكدت الشبكة أن الغرض الأساسي من دخول مستثمر جديد في شراء أسهم من النادي هو تحمل قيمة المديونيات لدى الريدز.

وكانت مجموعة فينواي الرياضية أعلنت في شهر نوفمبر من العام الماضي عن رغبتها في البحث عن شريك جديد في النادي.

وقال دون كورنويل الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات نقلتها الشبكة ذاتها: "ليفربول هو أحد أكثر الأندية شهرة في العالم ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة ومتحمسة دائما ومنتشرة حول العالم".

وأنهى تصريحاته قائلا: "تتشرف الشركة بدعم النادي والعمل مع مجموعة فينواي الرياضية لتطوير ليفربول".

واشترت فينواي ليفربول في عام 2010 مقابل 300 مليون جنيه استرليني ومن أهم البطولات التي تمكنوا من الفوز بها هي أول بطولة دوري إنجليزي في مسماه الجديد "بريميرليج" موسم 2019-2020 وأيضا كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.

ليفربول الدوري الإنجليزي
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