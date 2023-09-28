بيان من نابولي بشأن أوسيمين بعد السخرية منه على تيك توك

أصدر نابولي بيانا رسميا اليوم الخميس ردا على نية لاعبه اتخاذ خطوات قانونية عقب السخرية منه على حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

فيكتور أوسيمين النادي : نابولي نابولي

وجاء بيان نابولي كالتالي:

نابولي يود تجنب أي استغلال للقضية المثارة حاليا ونؤكد أننا لم نرغب أبدا في الإساءة أو الاستهزاء بفيكتور أوسيمين الذي يعد كنزا لهذا النادي.

للدليل على ذلك فخلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة رفض النادي بشدة كل العروض المقدمة لانتقال اللاعب إلى الخارج.

لطالما استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك شكلا معبرا من اللغة بلقب خفيف وإبداع دون أن يكون هناك أي نية للإهانة أو السخرية كما هي الواقعة حاليا مع أوسيمين.

على أي حال إذا شعر أوسيمين بأي إساءة تجاهه فهذا لم يكن ما يقصده النادي.

ماذا حدث؟

نشر الحساب الرسمي لنابولي عبر موقع "تيك توك" فيديو يسخر من أوسيمين خلال مباراة بولونيا بعدما طالب بالحصول على ركلة جزاء ولكنه أهدرها.

وحذف نابولي الفيديو بعد الانتقادات الموسعة التي طالته.

وفي الوقت ذاته أعلن روبيرتو كاليندا وكيل أعمال أوسيمين في بيان رسمي نيته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد نابولي بعد ذلك الفيديو والسخرية من اللاعب النيجيري.

وجاء بيان وكيل أعمال أوسيمين كالتالي:

ما حدث في الحساب الرسمي لنابولي في تيكتوك أمر غير مقبول، إذ تم نشر فيديو يسخر من أوسيمين ومن ثم حذفوه.

الحقيقة أن ذلك يلحق ضررا كبيرا لأوسيمين وتزيد من معاناته إذ مؤخرا تنتشر أخبار كاذبة وانتقادات إعلامية له.

نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أوسيمين.