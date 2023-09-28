مدرب ضمك: طارق حامد استطاع الحد من خطورة نيمار.. وكنت قريبا من التدريب في مصر

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 19:07

كتب : FilGoal

طارق حامد ونيمار - ضمك والهلال

أشاد كوزمين كونترا المدير الفني لنادي ضمك السعودي بالأداء الذي قدمه طارق حامد لاعب فريقه ضد الهلال في الدوري.

طارق حامد

النادي : ضمك

ضمك

وتعادل ضمك مع الهلال في مباراة شهدت الكثير من الاحتكاكات بين طارق حامد ونيمار.

وتحدث مدرب ضمك لقناة "إم بي سي مصر" ردا على سؤال حول كيفية تعامله مع حماس طارق في المباريات والذي يتسبب في حصوله على بطاقات صفراء قائلا: "طارق ليس كذلك هو لاعب رائع وجيد جدا لفريقنا، أحيانا قد يكون هناك بعض العنف ولكني أحب طريقة لعبه، لأن هذا يمنحنا المزيد من القوة والطاقة للفريق وأعتقد أنه تكيف كثيرا مع فريق ضمك".

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وعن كيف يرى تدريبه للاعبين المصريين بعدما أشرف على تدريب أحمد حجازي في اتحاد جدة قال: "حجازي لاعب رائع ومحترف وكذلك طارق، ولدي وجهة نظر جيدة جدا عن اللاعبين المصريين وأتمنى أن يؤدي طارق مثل حجازي وسعيد بأداء اللاعبين المصريين معي".

وعن مواجهة طارق ونيمار قال: "استعددنا للمباراة بشكل جيد لأننا نعرف أن الهلال فريق رائع، وطارق استطاع الحد من خطورة نيمار وليس فقط طارق بل كل الفريق أدى بشكل جيد، وأعتقد أن طارق منح الفريق نوعا من الحماس والدعم".

وبسؤاله هل يتابع الكرة المصرية أجاب "أعرف الكرة المصرية لكن ليس لدي الكثير من الوقت لأتابع كل الدوريات لكن بالطبع الأهلي أحد الفرق الهامة والقوية في إفريقيا والمنطقة بأكملها وأيضا الزمالك، أعرف كلا الفريقين وهناك دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية".

وعن المواجهة المحتملة بين الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية قال: "هي مباراة نهائية كل شيء يمكن أن يحدث، وفي كرة القدم كل شيء ممكن، أمامك 90 دقيقة من يؤدي جيدا سوف يفوز، لكن لا أدري من سوف يفوز ولا أود التوقع".

وبسؤاله هل حدثت مفاوضات معه من قبل الأهلي أو الزمالك أجاب المدرب الروماني "نعم كنت على وشك إلى أحد هذه الفرق ولكن في النهاية اختاروا مدربا آخر ولكن لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

وعن هل كان الزمالك الأقرب أجاب "لا أريد قول اسم الفريق".

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