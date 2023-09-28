مدرب المصري: لهذا السبب حصل سمير فكري على الكرة أثناء ركلة الجزاء ضد فاركو

أكد محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري أن مروان حمدي هو المسدد الأول لركلات الجزاء، بالرغم من حصول سمير فكري على الكرة قبل تسديد الأول لها.

وفاز المصري على نظيره فاركو بهدف دون رد في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمصري بعد خطأ من عبد الله بكري ضد مروان حمدي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

وقال محمد عبد الكريم لقناة "أون تايم سبورتس 2": "رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء هو مروان حمدي، وأمسك سمير فكري بالكرة قبل تسديد مروان حمدي ليس بسبب المطالبة بالحصول عليها، لكن من أجل تمويه لاعبي فاركو ومنعهم من وضع زميله تحت الضغط النفسي".

وتصدى محمد سعيد شيكا حارس فاركو لركلة جزاء مروان حمدي في الدقيقة 38.

وعن سبب فوز المصري قال عبد الكريم: "أهم شيء أننا واصلنا اللعب بالطريقة التي أوصى بها علي ماهر بين شوطي اللقاء ولذلك تمكنا من تحقيق الفوز الأول لنا".

وكان المصري خسر في أولى جولات الدوري المصري من الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

وعن الغيابات الدفاعية قال: "تمكنا من التعامل مع المباراة إذ كان من الصعب تعويض الغيابات العديدة في خط الدفاع وحصدنا أول فوز لنا".

وأنهى تصريحاته قائلا: "أهم شيء تمكنا من تحقيقه هو عودة الجماهير إلى بورسعيد سعداء"

وبهذا الفوز اقتنص المصري أول ثلاث نقاط خلال الموسم