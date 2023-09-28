مدرب المصري: لهذا السبب حصل سمير فكري على الكرة أثناء ركلة الجزاء ضد فاركو

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 19:23

كتب : FilGoal

المصري

أكد محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري أن مروان حمدي هو المسدد الأول لركلات الجزاء، بالرغم من حصول سمير فكري على الكرة قبل تسديد الأول لها.

وفاز المصري على نظيره فاركو بهدف دون رد في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمصري بعد خطأ من عبد الله بكري ضد مروان حمدي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

أخبار متعلقة:
أول ثلاث نقاط.. المصري يفوز على فاركو صفقة بعد نهاية فترة القيد.. المصري يتعاقد مع غيلاس قناوي الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة مصدر من المصري يكشف لـ في الجول التقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ثنائي الزمالك

وقال محمد عبد الكريم لقناة "أون تايم سبورتس 2": "رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء هو مروان حمدي، وأمسك سمير فكري بالكرة قبل تسديد مروان حمدي ليس بسبب المطالبة بالحصول عليها، لكن من أجل تمويه لاعبي فاركو ومنعهم من وضع زميله تحت الضغط النفسي".

وتصدى محمد سعيد شيكا حارس فاركو لركلة جزاء مروان حمدي في الدقيقة 38.

وعن سبب فوز المصري قال عبد الكريم: "أهم شيء أننا واصلنا اللعب بالطريقة التي أوصى بها علي ماهر بين شوطي اللقاء ولذلك تمكنا من تحقيق الفوز الأول لنا".

وكان المصري خسر في أولى جولات الدوري المصري من الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

وعن الغيابات الدفاعية قال: "تمكنا من التعامل مع المباراة إذ كان من الصعب تعويض الغيابات العديدة في خط الدفاع وحصدنا أول فوز لنا".

وأنهى تصريحاته قائلا: "أهم شيء تمكنا من تحقيقه هو عودة الجماهير إلى بورسعيد سعداء"

وبهذا الفوز اقتنص المصري أول ثلاث نقاط خلال الموسم

المصري الأهلي مروان حمدي علي ماهر
نرشح لكم
قائمة بيراميدز – تواجد رمضان صبحي وعبد الله السعيد والكرتي أمام الجيش الرواندي مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (3) (1) الاتحاد.. خروج عبد المنعم التشكيل - أنور أساسي في هجوم الإسماعيلي.. ومابولولو يقود الاتحاد مران الزمالك - عودة أوباما.. وبرنامج خاص قبل مواجهة أرتا سولار انتهت في الدوري - المصري (1) - (0) فاركو.. فوز أول لأصحاب الأرض التشكيل - ثروت بدلا من جاد وعودة الجلاسي مع المصري.. ووردة أساسي في فاركو الونش يكشف موعد عودته لتدريبات الزمالك.. ويعلق على تصريح شيكابالا عامر حسين: موعد مشاركة الأهلي في السوبر لو وصل لنهائي المونديال.. وشيء واحد يعيد لقاء الزمالك
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز – تواجد رمضان صبحي وعبد الله السعيد والكرتي أمام الجيش الرواندي 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيع جزء من أسهم ليفربول لصالح صندوق أمريكي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان من نابولي بشأن أوسيمين بعد السخرية منه على تيك توك 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب المصري: لهذا السبب حصل سمير فكري على الكرة أثناء ركلة الجزاء ضد فاركو ساعة | الكرة المصرية
مدرب ضمك: طارق حامد استطاع الحد من خطورة نيمار.. وكنت قريبا من التدريب في مصر ساعة | السعودية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (3) (1) الاتحاد.. خروج عبد المنعم ساعة | الدوري المصري
أول ثلاث نقاط.. المصري يفوز على فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أنور أساسي في هجوم الإسماعيلي.. ومابولولو يقود الاتحاد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة