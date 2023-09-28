مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (3) (1) الاتحاد.. خروج عبد المنعم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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ق 73: خروج أحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة ومشاركة محمد فوزي

ق 68: عبد المنعم يتألق ويتصدى لفرصتين متتاليتين

ق 57: المهدي يتألق ويمنع الرابع

ق 51: جوووووو ياو أنور يضيف الثالث للإسماعيلي، عرضية من حمدي النقاز يودعها ياو أنور في الشباك

بداية الشوط الثاني

استراحة ونهاية الشوط الأول

ق 38: جووول الإسماعيلي.. إياد العسقلاني يرسل عرضية من الجهة اليسرى يحولها عبد الرحمن مجدي في الشباك

ق 30: جوووول مابولولو.. الأنجولي يسجل الهدف الثاني له بعد غرضية أودعها في الشباك بتسديدة قوية عقب مراوغة ثنائية الفريق

ق 7: جووول أووول.. الإسماعيلي يسجل هدف أول من ركلة جزاء عن طريق حمدي النقاز

ق 5: ضربة جزاااء للإسماعيلي

ق 3: الساعي يهدر انفرادا بغرابة لصالح الإسماعيلي بعد بينية بالكعب من أنور

بداية اللقاء