التشكيل - أنور أساسي في هجوم الإسماعيلي.. ومابولولو يقود الاتحاد

أعلن إيهاب جلال تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويبدأ الغاني ياو أنور في هجوم الدراويش وبجواره مروان حمدي وعبد الرحمن مجدي.

في المقابل يبدأ الهداف الأنجولي كريستوفاو مابولولو بجواره رجب عمران وأحمد عيد.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد هاشم – إياد العسقلاني – محمد نصر – حمدي النقاز

الوسط: محمد مخلوف – عمر الساعي – محمد عبد السميع

الهجوم: مروان حمدي – ياو أنور – عبد الرحمن مجدي

فيما جاءت اختيارات طارق العشري:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد غنيم – سيف تقا – محمود شبانة – كريم الديب

الوسط: مورو ساليفو – خالد الغندور – بلال السيد

الهجوم: رجب عمران – كريستوفاو مابولو – أحمد عيد

وخسر الإسماعيلي أول مبارياته في الموسم بنتيجة 1-0 من زد، فيما فاز الاتحاد بنفس النتيجة على سيراميكا كليوباترا.