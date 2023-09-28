التشكيل - أنور أساسي في هجوم الإسماعيلي.. ومابولولو يقود الاتحاد

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 18:25

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويبدأ الغاني ياو أنور في هجوم الدراويش وبجواره مروان حمدي وعبد الرحمن مجدي.

في المقابل يبدأ الهداف الأنجولي كريستوفاو مابولولو بجواره رجب عمران وأحمد عيد.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد هاشم – إياد العسقلاني – محمد نصر – حمدي النقاز

الوسط: محمد مخلوف – عمر الساعي – محمد عبد السميع

الهجوم: مروان حمدي – ياو أنور – عبد الرحمن مجدي

May be an image of ‎text that says '‎L MiLe ASJ9S 그인을 כפעאוני تشكیل المباراة AEKЛΝΩΝΕΥ 13 احمد عادل 29 محمد هاشم মহে 34 اياد العسقلانى 2 محمد نصر 21 حمدي النقاز 6 محمد مخلوف 33 عمر الساعى 11 محمد عبد السميع 9 مروان حمدى 10 عبد الرحمن مجدى 30 ياو اونور COPA cop المدير الفلي الريهاب جلال‎'‎

فيما جاءت اختيارات طارق العشري:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد غنيم – سيف تقا – محمود شبانة – كريم الديب

الوسط: مورو ساليفو – خالد الغندور – بلال السيد

الهجوم: رجب عمران – كريستوفاو مابولو – أحمد عيد

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وخسر الإسماعيلي أول مبارياته في الموسم بنتيجة 1-0 من زد، فيما فاز الاتحاد بنفس النتيجة على سيراميكا كليوباترا.

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