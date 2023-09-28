أول ثلاث نقاط.. المصري يفوز على فاركو

فاز المصري على نظيره فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري.

واستضاف المصري المباراة على ملعب برج العرب.

سجل هدف المصري الوحيد ميدو جابر في الدقيقة 54.

وخسر المصري أول مباراة له في الدوري أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

وعلى الجانب الآخر هُزم فاركو للمباراة الثانية على التوالي، إذ خسر المباراة الأولى أمام مودرن فيوتشر بهدفين مقابل لا شيء.

وبهذا الفوز اقتنص المصري أول ثلاث نقاط خلال الموسم الجاري ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل فاركو المركز الـ17 دون رصيد.

التشكيل

وشهد تشكيل المصري، الدفع بعصام ثروت في حراسة المرمى بدلا من محمود جاد، كما عاد إلياس الجلاسي بعد غيابه المباراة الماضية للإيقاف.

أما فاركو فظهر عمرو وردة للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الفريق في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل متوازن إلى أن بادر المصري في الدقيقة 10 بالهجوم على فاركو عن طريق تسديدة قوية من مروان حمدي ولكن أنقذها محمود البدري مدافع الأخير من على خط المرمى.

ورد فاركو سريعا في الدقيقة 12 على تسديدة مروان حمدي، إذ سدد سيف تيري من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عصام ثروت حارس مرمى المصري.

وفي الدقيقة 24 عاد مروان حمدي مرة أخرى ليهدد مرمى فاركو إذ سدد كرة قوية برأسية وذهبت لخارج الملعب.

احتسب الحكم ركلة جزاء للمصري بعد خطأ من عبد الله بكري ضد مروان حمدي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38.

دخل مروان حمدي لتسديد ركلة الجزاء ولكن تصدى لها محمد "سعيد شيكا".

لم يجر أي مدرب من الفريقين تبديلا بين الشوطين.

تمكن ميدو جابر من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54، بعد تمريرة من محمد الشامي داخل منطقة الجزاء وتسديد ميدو جابر على يمين محمد سعيد شيكا.

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أجرى برونو روماو مدرب فاركو أول التبديلات في الدقيقة 59 بخروج جيفرسون إنكادا المدافع، ودخول أحمد الصغيري لاعب الوسط لمحاولة الهجوم.

ومن ثم بدل روماو تبيدلين في الدقيقة 62 بخروج رزقي حمرون ومحمود جهاد ودخول عمرو جمال ومحمد فخري.

وفي الدقيقتين 68 و69 حصل ثنائي المصري سمير فكري وأحمد الصغيري على بطاقة صفراء.

وتدخل علي ماهر مدرب المصري ليجري أول تبديل له بخروج محمد الشامي وصانع الهدف ودخول إيزي إيميكا.

وفي الدقيقة 74 طالب لاعبو فاركو الحصول على ضربة جزاء، ولكن قرر حكم المباراة بعدم احتسابها بعد العودة لتقنية حكم الفيديو.

لقطة مثيرة للجدل الحكم يراجع الـ VAR لاحتساب ركلة جزاء لصالح فاركو.. لكنه يشير باستمرار اللعب مع فرحة كبيرة للجمهور البورسعيدي🟢 pic.twitter.com/ftMgzuBPrz — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 28, 2023

حصل محمود حمادة لاعب المصري على بطاقة صفراء في الدقيقة 80 بعد عرقلته لمحمد فخري.

خرج ميدو جابر صانع الهدف ودخل فخر الدين بن يوسف بدلا منه في الدقيقة 83.

ولم يكتف علي ماهر بهذا التبديل بل أجرى آخر تبديلين بخروج إلياس الجلاسي وسمير فكري ودخول أمادو جولدي با وإسلام عطية للحفاظ على التقدم.

بينما رد عليه روماو في محاولة للتعادل بخروج أحمد البحراوي لاعب الوسط ونزول أحمد شريف المهاجم.

وحصل عصام ثروت حارس المصري على إنذار لتعمده إضاعة الوقت في الدقيقة 95.

ومع احتساب 9 دقائق وقت بدلا من الضائع فلم تشهد المباراة جديدا إذ فاز المصري بالمباراة واقتنص أول ثلاث نقاط له في الدوري.