كرة يد - الأهلي يبدأ مشواره الإفريقي بالفوز على فاب بفارق 15 هدفا

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 17:57

كتب : محمد سمير

الأهلي - فاب الكاميروني - إفريقيا يد

استهل الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد بالفوز على فاب الكاميروني 33-18.

وأنهى الأهلي الشوط الأول بنتيجة 11-8، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني بنتيجة 22-10.

وتقام البطولة في الكونغو من أجل المشاركة في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي يصطدم بـ برشلونة في مجموعة كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يعلن قائمة الرجال والسيدات استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا كرة يد - الأهلي يضم فرح الشاذلي من الشمس يد - تحديد موعد قرعة مونديال الأندية.. الأهلي بالوعاء الأول وبرشلونة في الثالث

وسيلتقي الأهلي مع بي أم سي يوم السبت في ثاني جولات دور المجموعات الكونغولي.

وتشهد بطولة دوري أبطال إفريقيا غياب الأندية التونسية عن المشاركة وأبرزهم الترجي حامل لقب النسخة الماضية.

كما اعتذر نادي الزمالك عن عدم المشاركة في البطولة.

ويأتي الأهلي على رأس المجموعة الأولى رفقة فرق جي إس كيه الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي وشبيبة سكيكدة الجزائري.

Image

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" عن وقوع الأهلي في مجموعة قوية رفقة برشلونة البطل التاريخي للمسابقة.

وتستضيف مدينة الدمام السعودية منافسات البطولة خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى نصف النهائي بينما يلعب أصحاب المركز الثاني على الترتيب من الخامس إلى الثامن وأخيرا أصحاب المركز الثالث للمنافس على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

وتستضيف السعودية منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - برشلونة الإسباني - النور السعودي.

المجموعة الثانية: فوكس برلين الألماني - الكويت الكويتي - سان فرناندو الأرجنتيني.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - جامعة كوينزلاند الأسترالي.

المجموعة الرابعة: كيلسي البولندي - النجمة البحريني - سان فرانسيسكو الأمريكي.

ويصطدم الأهلي ببرشلونة في المجموعة الأولى، ويعتبر الفريق الإسباني البطل التاريخي للمسابقة برصيد 5 ألقاب من سبعة نهائيات.

ولم يغب برشلونة عن نهائي كأس العالم للأندية في الخمس نسخ الأخيرة، وخسر الفريق الكتالوني آخر لقبين.

وكانت آخر مرة يغيب برشلونة فيها عن النهائي بنسخة 2016 في قطر.

وجنبت القرعة وقوع فرق من نفس القارة في مجموعة واحدة مما جعل حظوظ الأهلي في التواجد رفقة أحد ناديي برشلونة أو فوكس برلين أصحاب المستوى الثالث في القرعة.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وحقق الأهلي المركز الرابع في النسخة الماضية، بينما أفضل مركز حققه الفريق بنسخة 2007 عندما حصد الوصافة.

الأهلي فاب الكاميروني كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يصطدم بـ برشلونة في مجموعة كأس العالم للأندية مواعيد مباريات الخميس 28 سبتمبر 2023.. الدوري المصري وإفريقيا لليد كرة يد - التدعيمات مستمرة.. الخليج يضم لاعب فيزبريم وسان جيرمان السابق كرة يد - الأهلي يعلن قائمة الرجال والسيدات استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا كرة يد - الأهلي يضم فرح الشاذلي من الشمس يد - تحديد موعد قرعة مونديال الأندية.. الأهلي بالوعاء الأول وبرشلونة في الثالث كرة يد - الدرع وخالد يقودان فيزبريم للفوز على مونبيليه "دودو" في دوري أبطال أوروبا كرة يد - على خطى والده.. الخليج يضم محمد هاشم ضمن تدعيمات سوبر جلوب
أخر الأخبار
مدرب المصري: لهذا السبب حصل سمير فكري على الكرة أثناء ركلة الجزاء ضد فاركو 3 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب ضمك: طارق حامد استطاع الحد من خطورة نيمار.. وكنت قريبا من التدريب في مصر 19 دقيقة | السعودية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (1) (0) الاتحاد.. جووول أووول 28 دقيقة | الدوري المصري
أول ثلاث نقاط.. المصري يفوز على فاركو ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أنور أساسي في هجوم الإسماعيلي.. ومابولولو يقود الاتحاد ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يبدأ مشواره الإفريقي بالفوز على فاب بفارق 15 هدفا ساعة | كرة يد
مؤتمر تشافي عن قضية نيجريرا والأخطاء الدفاعية.. وتشبيه لامين جمال بميسي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - عودة أوباما.. وبرنامج خاص قبل مواجهة أرتا سولار 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة