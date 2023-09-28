مران الزمالك - عودة أوباما.. وبرنامج خاص قبل مواجهة أرتا سولار

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 15:59

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

عاد يوسف إبراهيم "أوباما" للمشاركة في تدريبات الزمالك بشكل كامل تحضيرا لمواجهة أرتا سولار.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد خسر ذهابا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في تنزانيا.

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وشارك أوباما في تدريبات الفريق بشكل كامل، بعدما غاب عن التقسيمة الفنية التي أجريت أمس بقرار من خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق.

وكان أوباما اكتفى خلال مران أمس الأربعاء بأداء الفقرات الأولى من المران، وشارك في الفقرة البدنية وجانب من تدريبات الكرة، ولم يشارك في التقسيمة الفنية.

كما وضع الجهاز الفني بقيادة أوسوريو، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار.

وحرص الجهاز الفني خلال هذه الفقرة بالنزول بالحمل البدني للاعبين في ظل اقتراب المواجهة المرتقبة.

و ركز الجهاز الفني مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب بجانب تكليف البعض بأدوار خططية داخل الملعب وفقا لمجريات المباراة.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور و الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وحرص أوسوريو على منح اللاعبين تعليمات متواصلة و إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيههم بالشكل الأمثل.

كما قرر أوسوريو، خوض المران الختامي صباح غدا الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا للمباراة.

ويدير مباراة الزمالك وأرتا سولار طاقم تحكيم غاني مكون من، الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

الزمالك أرتا سولار
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