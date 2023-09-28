التشكيل - ثروت بدلا من جاد وعودة الجلاسي مع المصري.. ووردة أساسي في فاركو

أجرى علي ماهر المدير الفني لفريق المصري ثلاثة تغييرات بالتشكيل الأساسي لمواجهة فاركو عن المباراة الماضية أمام الأهلي.

ويلعب المصري أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري على استاد برج العرب.

وشهد تشكيل المصري، الدفع بعصام ثروت في حراسة المرمى بدلا من محمود جاد، كما عاد إلياس الجلاسي بعد غيابه المباراة الماضية للإيقاف.

أما فاركو فظهر عمرو وردة للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الفريق في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - محمد دبش - حسين السيد

الوسط: إلياس الجلاسي - محمود حمادة - سمير فكري

الهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - محمد الشامي

بينما دكة البدلاء: محمود جاد - حسن علي - إسلام عطية - فخر الدين بن يوسف - حسام جريشة - أسامة الجزار - إيزي إيميكا - فرانك إيتوجا - أمادو دجولد.

بينما تشكيل فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: جيفرسون إنكادا - عبد الله بكري - محمود البدري - عزمي غومة.

الوسط: كينجسلي سوكاري - أحمد البحراوي - محمود جهاد - رزقي حمرون.

الهجوم: عمرو وردة - سيف تيري

أما دكة البدلاء: محمود السيد - محمود عماد - جابر كامل - محمد فخري - أحمد عوض - أحمد صغيري - أحمد شريف - عمرو جمال - أحمد فؤاد.

وخسر المصري في الجولة الافتتاحية أمام الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

بينما فاركو سقط أمام مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل.

وفي الموسم الماضي تغلب فاركو على المصري بمباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف واحد، بينما نجح الفريق البورسعيدي في تحقيق الفوز بالدور الثاني بثلاثة أهداف دون مقابل.