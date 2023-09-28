الونش يكشف موعد عودته لتدريبات الزمالك.. ويعلق على تصريح شيكابالا

كشف محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.

وتعرض الونش لقطع في الرباط الصليبي في نهاية مايو الماضي إثر إصابته ضد الإسماعيلي الموسم الماضي.

وقال الونش عبر قناة الزمالك : "سأكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الزمالك من شهرين إلى 3 أشهر. تخطيت المراحل الصعبة في البرنامج التأهيلي واقتربت من العودة".

وأضاف مدافع الزمالك "أسير بخطى ثابتة وفق البرنامج التأهيلي والأمور تسير بشكل جيد. لا أتعجل العودة وسأبدأ في الانضمام للتدريبات في الوقت المناسب".

وشدد "لن أوفي جمهور الزمالك حقه على دعمه طيلة الفترة الماضية. كل اللاعبين على قلب رجل واحد ونستطيع تخطي عقبة آرتا سولار"

وأتم "أشكر شيكابالا بعد ما فعله من أجلي عقب مباراة بيراميدز. "جسمي قشعر" أول ما سمعت كلامه عني".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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