ريليفو: بسبب بيريز.. ريال مدريد يقترب من تمديد عقد كامافينجا

اقترب نادي ريال مدريد من تمديد عقد إدواردو كامافينجا الذي ينتهي عام 2027.

وحسب منصة "ريليفو" الإسبانية ففلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي أبدى إعجابه بلاعب الوسط الفرنسي بسبب روح التضحية التي يتسم بها بالإضافة إلى إمكانياته الفنية.

وذكر المصدر ذاته أن ما لفت نظر بيريز هو عدم اعتراض كامافينجا على المشاركة في أكثر من مركز مثل الظهير الأيسر ولاعب الوسط الدفاعي بالرغم من أن مركزه الأصلي هو محور وسط ملعب.

وأوضحت المنصة أن بيريز تدخل وطلب تمديد التعاقد معه مع تحسين راتبه بالرغم من أن عقده ينتهي في 2027، فسيمدد لعام إضافي لينتهي في 2028.

وأكد المصدر أنه لم يتبق إلا التوقيع الرسمي بعد الاتفاق مع والدي اللاعب ووكيله والموافقة أيضا على رفع الشرط الجزائي إلى مليار يورو.

وتعاقد الميرينجي مع كامافينجا البالغ من العمر 20 عاما في موسم 2021-2022 من ستاد ريني الفرنسي مقابل 31 مليون يورو