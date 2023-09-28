أرتيتا: النني يجلب شيئا مميزا للفريق.. نحن بحاجة إليه

عبر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن سعادته بعودة محمد النني للمشاركة في مباريات فريقه بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وحجز أرسنال مقعدا في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بمشاركة النجم الدولي المصري محمد النني.

وقال أرتيتا مدرب أرسنال في تصريحات للصحفيين: "مشاركة النني؟ إنه يستحق ذلك تماما، لقد كانت إصابة طويلة بالنسبة له وبذل الكثير من الجهد والعمل للعودة".

وشدد "الفضل يعود أيضا إلى جهود الطاقم الطبي لأننا بحاجة لخدماته. إنه يجلب شيئا مميزا للفريق وأنا سعيد حقا لأنه لعب بعض الدقائق أمام برينتفورد".

وفاز أرسنال على برينتفورد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ32 من المسابقة.

وسجل ريس نيلسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة في ملعب واست كوميونيتي.

وشارك محمد النني في الدقيقة 82 من عمر المباراة وحل بدلا من ريس نيلسون صاحب الهدف.

النني عاد للمشاركة مع أرسنال بعد غياب 261 يوما عن الشماركة في المباريات بسبب الإصابة.

وشهدت مباراة أرسنال أمام أوكسفورد يونايتد في 9 يناير 2023 الظهور الأخير للنني مع المدفعجية.

وأسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن مواجهة قوية لـ أرسنال أمام وست هام يونايتد.