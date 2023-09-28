ماركا: أنشيلوتي في ورطة.. إصابة ثنائي دفاع ريال مدريد في مواجهة لاس بالماس

تعرض ثنائي دفاع ريال مدريد ديفيد ألابا وأنتونيو روديجير لإصابة في مباراة لاس بالماس.

وفاز ريال مدريد على لاس بالماس أمس الأربعاء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إصابة الثنائي، إذ يعاني ألابا من إصابة في العضلة الضامة وسيغيب من فترة تتراوح بين أسبوعين لثلاثة أسابيع.

وعلى الجانب الآخر يعاني روديجير من إصابة عضلية للساق اليمنى دون الكشف عن فترة غيابه عن المشاركة في المباريات.

وأشار التقرير ذاته إلى أن داني كارباخال تعافى من الإصابة العضلية التي تعرض لها أمام يونيون برلين في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وعدم مشاركته أمام لاس بالماس كان فقط للحفاظ عليه بالرغم من تواجده على دكة البدلاء.

يذكر أن ألابا يعاني من إصابات عضلية فغاب في أول موسم له مع النادي الملكي 36 يوما بواقع 8 مباريات، بينما فقد الميرينجي خدمات ألابا في الموسم الماضي في 53 يوما بواقع 13 مباراة.

وتعتبر هذه أول إصابة يتعرض لها المدافع الألماني رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من تشيلسي في الموسم الماضي.

ولم يتبق لكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق في مركز قلب الدفاع إلا ناتشو فيرنانديز ومن الممكن أن يتعامل أنشيلوتي مع الموقف بأن يستعين بأحد لاعبي الكاستيا.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، إذ يبعد عن برشلونة بفارق نقطة في المركز الثالث، ويتصدر جيرونا الجدول برصيد 19 نقطة.