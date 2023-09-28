سوبوسلاي: سجلت أحد أجمل أهدافي.. ومستعد دائما للقتال من أجل ليفربول

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

سوبوسلاي لاعب ليفربول

وصف دومينيك سوبوسلاي هدفه في شباك ليستر سيتي بأحد أجمل الأهداف في مسيرته.

وقلب ليفربول تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية على منافسه ليستر سيتي في ملعب أنفيلد ضمن ر دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال سوبوسلاي عبر شبكة "سكاي سبورتس": "كان هدفا مميزا، لا أعلم إذا كان أفضل هدف لي، سجلت هدفا رائعا في وقت سابق مع منتخب بلادي وكذلك مع لايبزيج، ولكن هذا الهدف أحد أفضل الأهداف التي سجلتها في مسيرتي".

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وشدد "الفريق أصبح جاهزا وفي حالة جيدة. أنا مستعد دائما للقتال من أجل المشجعين، ومن أجل ليفربول".

وفي الدقيقة الثالثة سجل كيسي ماكاتير الهدف الأول لليستر.

وأدرك كودي جاكبو التعادل لليفربول بتسديدة زاحفة في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 70 سجل دومينيك سوبوسلاي هدفا صاروخيا من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وأتم ديوجو جوتا ثلاثية ليفربول بهدف رائع بالكعب في الدقيقة 89.

وأسفرت قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهة ليفربول أمام بورنموث.

ويعد ليفربول هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع تسع مرات.

وكانت آخر مرة فاز فيها ليفربول باللقب في سنة 2022.

ليفربول سوبوسلاي
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