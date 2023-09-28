إسلام سليماني أول عربي يسجل في الدوري البرازيلي

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

إسلام سليماني

حقق الجزائري إسلام سليماني رقما تاريخيا بعدما سجل هدفا في الدوري البرازيلي.

إسلام سليماني

النادي : أندرلخت

وسجل سليماني أول أهدافه مع فريق كوريتيبا أمام مستضيفه ساو باولو 1-2 في الدوري البرازيلي.

وبات سليماني أول لاعب عربي يسجل هدفا في بطولة الدوري البرازيلي.

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وتقدم ساو باولو بهدف ألان فرانكو في الدقيقة 30 قبل أن يسجل سليماني هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ونجح لوسيانو دا روتشا نيفيس في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة (13+45).

ويتذيل كوريتيبا سلم ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 14 نقطة وبفارق 12 نقطة عن غوياس صاحب الـ26 نقطة الذي يقبع بالمركز 16 آخر مراكز البقاء بالدوري.

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سليماني انضم إلى كوريتيبا في الصيف الماضي مجانا، بعد نهاية تعاقده مع فريق أندرلخت البلجيكي.

وأصبح سليماني ثاني جزائري يلعب في الدوري البرازيلي بعد خالد خروبي الذي ارتدى قميص فيتوريا موسم 2003 و2004.

كما ارتدى الإماراتي عبد الله الكمالي قميص أتليتكو باراناينسي في موسم موسم 2008-2009.

المهاجم البالغ 35 عاما بدأ مسيرته في الجزائر مع شباب بلوزداد وانضم لسبورتنج لشبونة الجزائري ثم ليستر سيتي ونيوكاسل وفنربخشة وموناكو وليون.

وفي آخر عامين ارتدى قمصان سبورتنج لشبونة وبريست وأندرلخت.

إسلام سليماني الدوري البرازيلي
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