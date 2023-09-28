جوارديولا: تحقيق الرباعية؟ نحن سعداء بالثلاثية.. ونيوكاسل استحق الفوز

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن نيوكاسل استحق التأهل على حساب فريقه.

وخسر مانشستر سيتي من نيوكاسل بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك في إطار دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال جوارديولا عبر "سكاي سبورتس": "هدفنا تحقيق الرباعية؟ نحن سعداء للغاية بالثلاثية. أهنئ نيوكاسل لقد كانوا جيدين للغاية. علينا تهنأتهم والإشادة بهم.

وأوضح "لعبنا مباراة جيدة، لكنهم زادوا الضغط بعد الاستراحة وكانوا أكثر فاعلية وسجلوا هدفا، الموسم الماضي خرجنا أمام ساوثامبتون ولم نظهر بشكل جيد على خلاف مواجهة نيوكاسل"

وأتم "خسرنا المباراة لكني أشعر بالراحة مع عدم وجود إصابات، ومنح دقائق لماتيو كوفاتشيتش وجاك جريليش".

وودع مانشستر سيتي ثاني بطولات الموسم بعدما خسر من نيوكاسل.

سجل هدف المباراة الوحيد أليكساندر إيزاك في الدقيقة 53 من اللقاء.