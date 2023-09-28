جوارديولا: تحقيق الرباعية؟ نحن سعداء بالثلاثية.. ونيوكاسل استحق الفوز

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جوارديولا

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن نيوكاسل استحق التأهل على حساب فريقه.

وخسر مانشستر سيتي من نيوكاسل بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك في إطار دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال جوارديولا عبر "سكاي سبورتس": "هدفنا تحقيق الرباعية؟ نحن سعداء للغاية بالثلاثية. أهنئ نيوكاسل لقد كانوا جيدين للغاية. علينا تهنأتهم والإشادة بهم.

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وأوضح "لعبنا مباراة جيدة، لكنهم زادوا الضغط بعد الاستراحة وكانوا أكثر فاعلية وسجلوا هدفا، الموسم الماضي خرجنا أمام ساوثامبتون ولم نظهر بشكل جيد على خلاف مواجهة نيوكاسل"

وأتم "خسرنا المباراة لكني أشعر بالراحة مع عدم وجود إصابات، ومنح دقائق لماتيو كوفاتشيتش وجاك جريليش".

وودع مانشستر سيتي ثاني بطولات الموسم بعدما خسر من نيوكاسل.

سجل هدف المباراة الوحيد أليكساندر إيزاك في الدقيقة 53 من اللقاء.

وتعد هذه هي ثالث مرة على التوالي التي يودع فيها سيتي البطولة بشكل مبكر بعدما توج بها آخر مرة في سنة 2021.

إذ أنه بعدها ودعها من دور الـ16 على يد وست هام ثم ربع النهائي أمام ساوثامبتون وأخيرا دور الـ32 أمام نيوكاسل.

ويعد سيتي هو ثاني أكثر المتوجين باللقب تاريخيا بواقع ثماني مرات بفارق لقب وحيد عن ليفربول صاحب الرقم القياسي.

فيما يأتي مانشستر يونايتد ثالثا بست بطولات يليه أستون فيلا وتشيلسي بخمسة ألقاب لكل منهما.

وتعد هذه هي ثاني بطولة يخسرها سيتي الموسم الجاري بعدما هُزم في كأس الدرع الخيرية ضد أرسنال بركلات الترجيح.

نيوكاسل مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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