طريق الأهلي - تعادل بين فلومينينسي وإنترناسيونال في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

فلومينينسي ضد إنترناسيونال - كوبا ليبرتادوريس

تعادل فريقا فلومينينسي وإنترناسيونال في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس للأندية الأبطال في أمريكا الجنوبية.

ويتواجد الثنائي مارسيلو وفيليبي ميلو ضمن صفوف فلومينينسي، بينما أبرز لاعبي إنترناسيونال الثنائي جابرييل ميركادو وإينر فالنسيا.

ويسعى أحد الفريقين البرازيليين خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية.

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ويتأهل ممثل أمريكا الجنوبية إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في السعودية ديسمبر المقبل لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي ضد المتأهل من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

وتقام مباراة نصف النهائي لممثل أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية يوم 18 ديسمبر المقبل بمدينة جدة.

وتقدم فلومينينسي مبكرا في الدقيقة العاشرة قبل أن يخطف إنترناسيونال التعادل في آخر دقيقة بالشوط الأول عن طريق مالو.

وتقدم آلان باتريك لإنترناسيونال الضيف في الدقيقة 64، ولكن نجح كانو في إضافة ثاني أهدافه بالدقيقة 78.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 5 أكتوبر المقبل.

وتم إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض في منافسات كوبا ليبرتادوريس.

كوبا ليبرتادوريس فلومينينسي إنترناسيونال
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