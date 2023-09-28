مدافع سان جيرمان يجري جراحة الرباط الصليبي.. ومدة غيابه

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 10:57

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

يخضع البرتغالي نونو مينديش مدافع باريس سان جيرمان لجراحة في الرباط الصليبي للركبة.

وتأكدت إصابة مينديش لبتمزق في الرباط الصليبي للركبة بشهر يوليو الماضي.

وأعلن باريس سان جيرمان أن ظهيره الدولي البرتغالي نونو منديش، سيخضع لجراحة يوم الجمعة في فنلندا بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي وسيستمر في الغياب لمدة أربعة أشهر.

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وقال النادي الباريسي في بيان "بعد فحوصات طبية جديدة ودراسة متعمقة جديدة لحالة نونو منديش، اتخذ القسم الطبي في باريس سان جيرمان قرارا بإجراء تدخل جراحي يوم الجمعة في فنلندا".

وأضاف "تقدر فترة غياب اللاعب بأربعة أشهر".

وأصيب الظهير الأيسر في فخذه بشهر مايو الماضي، وعانى من تمزق في وتر ركبته اليمنى هذا الصيف، ولكن ليس أثناء التدريب، ومنذ ذلك الحين وهو يخضع للعلاجات في مقر تدريبات النادي.

مينديش صاحب الـ21 عاما لعب مع باريس سان جيرمان 69 مباراة وسجل هدفين وصنع 9 آخرين.

الظهير البرتغالي حصل مع النادي الباريسي على 3 ألقاب منذ انضمامه للفريق قادما من سبورتنج لشبونة في صيف 2022 مقابل 40 مليون يورو.

نونو مينديش باريس سان جيرمان
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