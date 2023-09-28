في غياب ميسي.. إنتر ميامي يخسر لقب كأس أمريكا المفتوحة بالخسارة أمام هيوستون

فقد إنتر ميامي فرصة تحقيق ثاني ألقابه هذا الموسم، ولقبه الثاني في التاريخ بعدما خسر نهائي كأس أمريكا المفتوحة.

وخسر إنتر ميامي في غياب ميسي بهدفين مقابل هدف واحد أمام هيوستون دينامو.

وغاب ليونيل ميسي عن المباراة بسبب الإصابة والتي رفض الجهاز الطبي مشاركته ولو لبضع دقائق.

وشهد اللقاء تواجد الأسطورة زين الدين زيدان نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا السابق بالمدرجات.

كما تواجد جيمس هاردن نجم كرة السلة، وكان جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بين الحضور.

وغاب ليونيل ميسي عن أربع مباريات فقط منذ انضمامه إلى صفوف إنتر ميامي ولم ينجح الفريق الأمريكي سوى في تحقيق فوز وحيد بالمباريات الأربعة.

وخسر إنتر ميامي مباراته الثانية في غياب ميسي منذ انضمامه بينما تعادل مرة واحدة.

بينما لم يخسر إنتر ميامي ولو مباراة واحدة في 12 مشاركة خاضهم بقميص الفريق الأمريكي.

وكان ميسي قد ساهم في تحقيق أول لقب بتاريخ إنتر ميامي بعد الفوز بلقب كأس الدوريات.

وحسم إنتر ميامي تأهله إلى دوري أبطال كونكاف والمؤهل لكأس العالم للأندية الموسم المقبل.