مواعيد مباريات الخميس 28 سبتمبر 2023.. الدوري المصري وإفريقيا لليد

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 10:32

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

تختتم مساء اليوم الخميس الموافق 28 من شهر سبتمبر 2023 منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

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الدوري المصري

يواجه المصري فريق فاركو على ملعب برج العرب في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف الإسماعيلي فريق الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء على استاد الإسماعيلية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

كرة يد

يستهل فريق رجال الأهلي لكرة اليد مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فاب الكاميروني.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا بالبطولة المقامة في الكونغو برازفيل.

كما تجرى مراسم قرعة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بمشاركة الأهلي في الثانية عشر ظهرا.

الدوري المصري كرة يد الإسماعيلي الاتحاد
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