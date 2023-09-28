قرعة كأس الرابطة الإنجليزية – مانشستر يونايتد في مواجهة نارية.. وليفربول ضد بورنموث

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 00:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

أقيمت في الدقائق الأولى من صباح اليوم الخميس مراسم قرعة دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل وستقام على ملعب أولد ترافورد.

فيما سيلعب ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح أمام بورنموث، فيما سينتظر محمد النني مهمة صعبة أمام وست هام.

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وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

الفرق المذكورة أولا ستخوض المباريات على ملاعبها.

بورنموث × ليفربول

وست هام × أرسنال

مانسفيلد تاون × بورت فالي

ابسوتش تاون × فولام

مانشستر يونايتد × نيوكاسل

إيفرتون × بيرنلي

تشيلسي × بلاكبيرن

إيكستر سيتي × ميدلزبرو

كأس الرابطة الإنجليزية محمد صلاح ليفربول
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