قرعة كأس الرابطة الإنجليزية – مانشستر يونايتد في مواجهة نارية.. وليفربول ضد بورنموث
الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 00:43
كتب : FilGoal
أقيمت في الدقائق الأولى من صباح اليوم الخميس مراسم قرعة دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل وستقام على ملعب أولد ترافورد.
فيما سيلعب ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح أمام بورنموث، فيما سينتظر محمد النني مهمة صعبة أمام وست هام.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
الفرق المذكورة أولا ستخوض المباريات على ملاعبها.
بورنموث × ليفربول
وست هام × أرسنال
مانسفيلد تاون × بورت فالي
ابسوتش تاون × فولام
مانشستر يونايتد × نيوكاسل
إيفرتون × بيرنلي
تشيلسي × بلاكبيرن
إيكستر سيتي × ميدلزبرو
نرشح لكم
بعد غياب 261 يوما.. النني يشارك في تأهل أرسنال إلى ثمن نهائي كأس الرابطة قاهر الكبار.. ساسولو يلحق بإنتر أول هزيمة في الدوري خسر ثاني بطولات الموسم.. نيوكاسل يقصي مانشستر سيتي من كأس الرابطة عاد للانتصارات.. تشيلسي ينتصر على برايتون ويواصل مشواره في كأس الرابطة صاروخية وهدف بالكعب.. ليفربول يقصي ليستر من كأس الرابطة أنشيلوتي:هذا سبب عدم مشاركة بيلينجهام كأساسي ضد لاس بالماس.. وما يقلقني في مدريد انتهت كأس الرابطة – ليفربول (3) - (1) ليستر.. نيوكاسل (1) - (0) مانشستر سيتي ميلان يواصل الضغط على إنتر بالفوز على كالياري بثلاثية