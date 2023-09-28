عامر حسين: موعد مشاركة الأهلي في السوبر لو وصل لنهائي المونديال.. وشيء واحد يعيد لقاء الزمالك

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 00:28

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - أليو ديانج

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن موعد محتمل لخوض الأهلي لمباراته في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال حال تأهله لنهائي كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال في شهر ديسمبر المقبل في الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ29 ديسمبر.

فيما يقام كأس العالم للأندية في السعودية من 12 لـ22 ديسمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة بعد غياب 261 يوما.. النني يشارك في تأهل أرسنال إلى ثمن نهائي كأس الرابطة خسر ثاني بطولات الموسم.. نيوكاسل يقصي مانشستر سيتي من كأس الرابطة

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

وقال عامر حسين لقناة "صدى البلد" عن الأمر: "لو الأهلي وصل نهائي كأس العالم للأندية سيلعب يوم 25 في كأس السوبر للأندية الأبطال".

وعن استبعاد الزمالك من البطولة بعد انسحابه من النسخة الأخيرة من كأس السوبر قال: "الفكرة واضحة من الأساس وكل شيء كان معروف أن الزمالك لن يلعب في السوبر الجديد وهي بطولة واحدة وليس بطولتين".

وبسؤاله هل طلبت الشركة الراعية أو الإمارات تواجد الزمالك أجاب "لا لم يحدث، دولة الإمارات تحترم اللوائح والاتحادات".

وعن تلميح الأهلي بعدم المشاركة في البطولة لمطالبته بإقامتها بنفس اللائحة أجاب بحسم "هي نفس اللائحة وبالتالي من المفترض أن يشارك الأهلي في البطولة".

أما عن طلب الزمالك بإعادة مباراته ضد المقاولون العرب في ثاني جولات الدوري بسبب وجود خطأ تحكيمي قال عامر حسين: "بعد نهاية الجولة الثانية اليوم الخميس سندرس كل شيء بناء على تقارير الحكام والمراقبين".

وبسؤاله متى تتم إعادة المباراة رد "القانون واضح خطأ في تطبيق القانون يعترف به الحكم وقتها تتم إعادة المباراة".

وعن هل يتم الاستعانة بحديثه وقت إذاعة المباراة مباشرة أجاب "لا فالقانون واضح يجب أن يكون اعترف بخطأه في تقرير المباراة".

وتعادل الزمالك مع المقاولون إيجابيا بهدف لمثله في استاد القاهرة.

الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري للأندية الأبطال عامر حسين
نرشح لكم
عبد الله السعيد: لا أريد الشعور بأن تعبي ذهب هباء مع بيراميدز خبر في الجول – بيرسي تاو جاهز لمواجهة سان جورج.. وموقف كهربا ورضا سليم الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة مدرب زد: كنت واثقا من الفوز على الجونة بالعلامة الكاملة.. زد يفوز على الجونة ويتقاسم صدارة الدوري مع مودرن فيوتشر عبد الحميد بسيوني: نستحق الفوز على إنبي مدرب إنبي: الحكم استعجل في طرد أحمد يوسف.. وأشكر اللاعبين على روحهم انتهت في الدوري المصري - الجونة (0) - (1) زد.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
قرعة كأس الرابطة الإنجليزية – مانشستر يونايتد في مواجهة نارية.. وليفربول ضد بورنموث 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – الانتصار الثالث تواليا.. الزمالك يفوز على العربي ضمن منافسات بطولة الدوحة 2 ساعة | كرة سلة
عامر حسين: موعد مشاركة الأهلي في السوبر لو وصل لنهائي المونديال.. وشيء واحد يعيد لقاء الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد غياب 261 يوما.. النني يشارك في تأهل أرسنال إلى ثمن نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قاهر الكبار.. ساسولو يلحق بإنتر أول هزيمة في الدوري 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خسر ثاني بطولات الموسم.. نيوكاسل يقصي مانشستر سيتي من كأس الرابطة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
عاد للانتصارات.. تشيلسي ينتصر على برايتون ويواصل مشواره في كأس الرابطة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
صاروخية وهدف بالكعب.. ليفربول يقصي ليستر من كأس الرابطة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن