عامر حسين: موعد مشاركة الأهلي في السوبر لو وصل لنهائي المونديال.. وشيء واحد يعيد لقاء الزمالك

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن موعد محتمل لخوض الأهلي لمباراته في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال حال تأهله لنهائي كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال في شهر ديسمبر المقبل في الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ29 ديسمبر.

فيما يقام كأس العالم للأندية في السعودية من 12 لـ22 ديسمبر المقبل.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

وقال عامر حسين لقناة "صدى البلد" عن الأمر: "لو الأهلي وصل نهائي كأس العالم للأندية سيلعب يوم 25 في كأس السوبر للأندية الأبطال".

وعن استبعاد الزمالك من البطولة بعد انسحابه من النسخة الأخيرة من كأس السوبر قال: "الفكرة واضحة من الأساس وكل شيء كان معروف أن الزمالك لن يلعب في السوبر الجديد وهي بطولة واحدة وليس بطولتين".

وبسؤاله هل طلبت الشركة الراعية أو الإمارات تواجد الزمالك أجاب "لا لم يحدث، دولة الإمارات تحترم اللوائح والاتحادات".

وعن تلميح الأهلي بعدم المشاركة في البطولة لمطالبته بإقامتها بنفس اللائحة أجاب بحسم "هي نفس اللائحة وبالتالي من المفترض أن يشارك الأهلي في البطولة".

أما عن طلب الزمالك بإعادة مباراته ضد المقاولون العرب في ثاني جولات الدوري بسبب وجود خطأ تحكيمي قال عامر حسين: "بعد نهاية الجولة الثانية اليوم الخميس سندرس كل شيء بناء على تقارير الحكام والمراقبين".

وبسؤاله متى تتم إعادة المباراة رد "القانون واضح خطأ في تطبيق القانون يعترف به الحكم وقتها تتم إعادة المباراة".

وعن هل يتم الاستعانة بحديثه وقت إذاعة المباراة مباشرة أجاب "لا فالقانون واضح يجب أن يكون اعترف بخطأه في تقرير المباراة".

وتعادل الزمالك مع المقاولون إيجابيا بهدف لمثله في استاد القاهرة.