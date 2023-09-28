كرة سلة – الانتصار الثالث تواليا.. الزمالك يفوز على العربي ضمن منافسات بطولة الدوحة
الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 00:36
كتب : هاني العوضي
حقق الزمالك ثالث انتصاراته في منافسات بطولة الدوحة الدولية الودية لكرة السلة والمقامة في قطر، على نظيره العربي الكويتي.
وفاز الزمالك على العربي بنتيجة 89-63.
ووصل الزمالك الى دور نصف النهائي بالعلامة الكاملة من دون أي خسارة في البطولة.
وتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة أندية أهلي بنغازي والعربي الكويتي وميرالكو بواتس الفلبيني.
وكان الزمالك تمكن من التغلب على ميرالكو بواتس الفلبيني بنتيجة 72-65.
ويشارك الزمالك في البطولة دون محترف أجنبي إذ لم تحل مشكلة المستحقات المتأخرة الخاصة بالأمريكي أو جي مايو.
ويستهل الزمالك موسمه بمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري يوم 20 أكتوبر المقبل بدولة البحرين.
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