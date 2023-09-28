خسر ثاني بطولات الموسم.. نيوكاسل يقصي مانشستر سيتي من كأس الرابطة
الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 00:01
كتب : FilGoal
ودع مانشستر سيتي ثاني بطولات الموسم بعدما خسر من نيوكاسل بهدف دون رد اليوم الأربعاء.
واستضاف نيوكاسل منافسه سيتي في ملعبه سانت جيمس بارك في إطار دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
سجل هدف المباراة الوحيد أليكساندر إيزاك في الدقيقة 53 من اللقاء.
⚽️🔥 ألكسندر إيساك يضع نيوكاسل في المقدمة#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #نيوكاسل_يونايتد | #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/AxxMcb135g— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2023
وتعد هذه هي ثالث مرة على التوالي التي يودع فيها سيتي البطولة بشكل مبكر بعدما توج بها آخر مرة في سنة 2021.
إذ أنه بعدها ودعها من دور الـ16 على يد وست هام ثم ربع النهائي أمام ساوثامبتون وأخيرا دور الـ32 أمام نيوكاسل.
ويعد سيتي هو ثاني أكثر المتوجين باللقب تاريخيا بواقع ثماني مرات بفارق لقب وحيد عن ليفربول صاحب الرقم القياسي.
فيما يأتي مانشستر يونايتد ثالثا بست بطولات يليه أستون فيلا وتشيلسي بخمسة ألقاب لكل منهما.
وتعد هذه هي ثاني بطولة يخسرها سيتي الموسم الجاري بعدما هُزم في كأس الدرع الخيرية ضد أرسنال بركلات الترجيح.