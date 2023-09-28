خسر ثاني بطولات الموسم.. نيوكاسل يقصي مانشستر سيتي من كأس الرابطة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - نيوكاسل ومانشستر سيتي

ودع مانشستر سيتي ثاني بطولات الموسم بعدما خسر من نيوكاسل بهدف دون رد اليوم الأربعاء.

واستضاف نيوكاسل منافسه سيتي في ملعبه سانت جيمس بارك في إطار دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

سجل هدف المباراة الوحيد أليكساندر إيزاك في الدقيقة 53 من اللقاء.

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وتعد هذه هي ثالث مرة على التوالي التي يودع فيها سيتي البطولة بشكل مبكر بعدما توج بها آخر مرة في سنة 2021.

إذ أنه بعدها ودعها من دور الـ16 على يد وست هام ثم ربع النهائي أمام ساوثامبتون وأخيرا دور الـ32 أمام نيوكاسل.

ويعد سيتي هو ثاني أكثر المتوجين باللقب تاريخيا بواقع ثماني مرات بفارق لقب وحيد عن ليفربول صاحب الرقم القياسي.

فيما يأتي مانشستر يونايتد ثالثا بست بطولات يليه أستون فيلا وتشيلسي بخمسة ألقاب لكل منهما.

وتعد هذه هي ثاني بطولة يخسرها سيتي الموسم الجاري بعدما هُزم في كأس الدرع الخيرية ضد أرسنال بركلات الترجيح.

نيوكاسل مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنجليزية
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