قاهر الكبار.. ساسولو يلحق بإنتر أول هزيمة في الدوري

خسر إنتر من ساسولو بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسقط إنتر في أول مباراة له في الدوري، إذ كان الفريق الوحيد مع مانشستر سيتي الذي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويعتبر ساسوولو قاهر الكبار في الموسم الجاري إذ تمكن في الجولة الماضية من الفوز على يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأعطى دينزل دومفريس التقدم لإنتر في الدقيقة 46، قبل أن يقلب ساسوولو الطاولة على النيراتزوري ويتعادل في الدقيقة 54 عن طريق نديم بايرامي.

وقتل دومينيكو بيراردي الجناح الإيطالي أحلام الإنتر في العودة في المباراة إذ أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وتعتبر هذه الخسارة فائدة لميلان الذي انتصر على كالياري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكذلك يوفنتوس الذي فاز على ليتشي بهدف دون رد.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الإنتر عند النقطة 15 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي متساويا مع ميلان ويبتعد عن يوفنتوس بفارق نقطتين الذي يحتل المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد ساسوولو للنقطة التاسعة في المركز الثامن.