صاروخية وهدف بالكعب.. ليفربول يقصي ليستر من كأس الرابطة

قلب ليفربول تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية على منافسه ليستر سيتي اليوم الأربعاء في ملعب أنفيلد.

وأقيمت المباراة في إطار دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وفي الدقيقة الثالثة سجل كيسي ماكاتير الهدف الأول لليستر.

وأدرك كودي جاكبو التعادل لليفربول بتسديدة زاحفة في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 70 سجل دومينيك سوبوسلاي هدفا صاروخيا من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

قذيفة صاروخية من سوبوسلاي تهز شباك ليستر سيتي💥 🚀 هل هو الهدف الأجمل لهذه السهرة الكروية؟ ✍️#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #ليفربول_ليستر pic.twitter.com/bklRnZlGPQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2023

وأتم ديوجو جوتا ثلاثية ليفربول بهدف رائع بالكعب في الدقيقة 89.

جوتا بلمسة ساحرة يسجل الثالث للريدز 🤯 قلة هم اللاعبون الذين يسجلون مثل هذه الأهداف 🔥#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #ليفربول_ليستر pic.twitter.com/zSQ1rW7aZj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2023

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح عنها إذ أبقاه مدرب الفريق يورجن كلوب خارج قائمتها بالكامل.

ويعد ليفربول هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع تسع مرات.

وكانت آخر مرة فاز فيها ليفربول باللقب في سنة 2022.