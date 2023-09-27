صاروخية وهدف بالكعب.. ليفربول يقصي ليستر من كأس الرابطة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 23:46

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ليفربول

قلب ليفربول تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية على منافسه ليستر سيتي اليوم الأربعاء في ملعب أنفيلد.

وأقيمت المباراة في إطار دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وفي الدقيقة الثالثة سجل كيسي ماكاتير الهدف الأول لليستر.

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وأدرك كودي جاكبو التعادل لليفربول بتسديدة زاحفة في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 70 سجل دومينيك سوبوسلاي هدفا صاروخيا من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وأتم ديوجو جوتا ثلاثية ليفربول بهدف رائع بالكعب في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح عنها إذ أبقاه مدرب الفريق يورجن كلوب خارج قائمتها بالكامل.

ويعد ليفربول هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع تسع مرات.

وكانت آخر مرة فاز فيها ليفربول باللقب في سنة 2022.

ليفربول ليستر سيتي كأس الرابطة الإنجليزية
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