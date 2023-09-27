عاد للانتصارات.. تشيلسي ينتصر على برايتون ويواصل مشواره في كأس الرابطة

عاد تشيلسي للفوز مرة أخرى بعد ثلاث مباريات دون انتصارات، إذ تمكن من تحقيق الانتصار على ضيفه برايتون بهدف دون رد.

وواجه تشيلسي برايتون في دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وسجل لتشيلسي نيكولاس جاكسون المهاجم السنغالي في الدقيقة 50، من صناعة كول بالمر الجناح الإنجليزي المنضم من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم يتمكن تشيلسي من الفوز في آخر ثلاث مباريات، فخسر أمام نوتينجهام فورست وأستون فيلا بنفس النتيجة بهدف دون رد وتعادل أمام بورنموث دون أهداف.

وبهذا الفوز بلغ تشيلسي دور الـ16 في انتظار إجراء القرعة بعد نهاية جميع المباريات مباشرة.

وفاز تشيلسي باللقب خمس مرات من قبل آخرهم في سنة 2015.