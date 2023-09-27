عبد الله السعيد: لا أريد الشعور بأن تعبي ذهب هباء مع بيراميدز

يحلم عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز بالحصول على لقبه الأول مع الفريق.

ويلعب السعيد ضمن صفوف بيراميدز منذ يناير 2019 قادما من أهلي جدة السعودي.

وقال السعيد عبر أون تايم سبورتس على هامش حفل قرعة السوبر المصري للأبطال: "أتمنى الحصول على لقب بطولة السوبر المصري للأبطال مع بيراميدز. أريد الحصول على بطولة مع الفريق حتي أشعر أن تعبي لم يذهب هباء".

وتابع "سبق لي تحقيق لقب البطولة في الإمارات والأجواء والحضور الجماهيري هناك يمنحها مذاقا خاصا".

وسبق وأن حمل عبد الله السعيد لقب كأس السوبر مع الأهلي في موسمي 2015-2016 على حساب الزمالك و 2017-2018 على حساب المصري والمباراتين استضافهما استاد هواع بن زايد بالإمارات.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء رسميا نظام بطولته المستحدثة كأس السوبر للأندية الأبطال والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق في الإمارات في الفترة ما بين 24 لـ29 ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة كل من:

بطل الدوري

بطل كأس مصر

بطل كأس رابطة الأندية المصرية

وصيف الدوري

حال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة.

حال فوز فريق ببطولتين آخرتين سيتم اختيار فريقا بناء على مركزه في الدوري.

وبناء عليه وفي النسخة المقبلة سيشارك كل من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وفي انتظار تحديد بطل كأس مصر.

مباريات البطولة:

المباراة الأولى ستجمع بين بطل الدوري وكأس الرابطة

المباراة الثانية ستجمع بين وصيف الدوري وبطل كأس مصر أو من تأهل حسب نظام البطولة.

جوائز البطولة:

مجلس أبو ظبي الرياضي هو من سيمنح الجوائز.

250 ألف دولار للبطل.

125 ألف دولار لوصيف البطولة.

المركز الثالث 75 ألف دولار.

المركز الرابع 50 ألف دولار.