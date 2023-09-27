بمشاركة شريف.. الخليج يحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس الملك

حجز نادي الخليج مقعدا في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز على العدالة.

وفاز الخليج على العدالة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ32 من المسابقة.

وشارك محمد شريف في الدقيقة 67 من المباراة التي استضافها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

المهاجم الدولي المصري حل بدلا من عبد الله آل سالم بعدما تواجد على مقاعد البدلاء بقرار فني من بيدرو إيمانويل مدرب الفريق.

وافتتح إيفو رودريجيز أهداف المباراة في الدقيقة 35 بعد تسديدة ساقطة غالطت حارس مرمى نادي العدالة.

وعزز خالد ناري تقدم نادي الخليج وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

وينتظر نادي الخليج إجراء قرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.