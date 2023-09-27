أنشيلوتي:هذا سبب عدم مشاركة بيلينجهام كأساسي ضد لاس بالماس.. وما يقلقني في مدريد

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - مانشستر سيتي وريال مدريد

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن سبب عدم مشاركة جود بيلينجهام أساسيا أمام لاس بالماس وعن قلقه من الفريق.

وفاز ريال مدريد على مضيفه لاس بالماس بهدفين دون رد في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "فضلت إراحة بيلينجهام عن المشاركة أمام لاس بالماس لأنه متعب من لعب المباريات الماضية".

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وأضاف "شعرت بالقلق عندما تراجعنا في الشوط الثاني ولم نسيطر بشكل جيد وهذا أكثر ما يقلقني، فقدنا بعض الضغط على لاس بالماس، يقل الضغط عند جميع الفرق".

وأكمل "سعيد بسبب العمل الجيد للاعبين الذين لا يشاركون في أوقات كثيرة وهذا ما فعله براهيم دياز وخوسيلو، الفريق يفهم أن المداورة مهمة جدا، يجب أن أفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة".

وواصل "التمريرات المباشرة؟ إنه نظام جيد للعب لأن من خلال التمرير من الممكن أن تنفرد بالمرمى، ولكن لا أحب الاستحواذ، يهمني تسجيل الأهداف".

وأنهى تصريحاته قائلا: "هناك مجالا للتحسن دائما، كان تركيزنا في الضغط بقوة على لاس بالماس وخاصة في بداية المباراة ليسير كل شيء على ما يرام، لكن لعبنا بشكل جيد جدا".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد لاس بالماس بخمس نقاط في المركز الـ17.

ولم يتمكن النادي الملكي من تصدر جدول الترتيب بعد فوز جيرونا على فياريال بهدفين مقابل هدف وتصدر الجدول بـ19 نقطة.

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