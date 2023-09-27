الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 22:13

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - كأس السوبر المصري

أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء رسميا نظام بطولته المستحدثة كأس السوبر للأندية الأبطال والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق في الإمارات في الفترة ما بين 24 لـ29 ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة كل من:

بطل الدوري

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بطل كأس مصر

بطل كأس رابطة الأندية المصرية

وصيف الدوري

حال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة.

حال فوز فريق ببطولتين آخرتين سيتم اختيار فريقا بناء على مركزه في الدوري.

وبناء عليه وفي النسخة المقبلة سيشارك كل من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وفي انتظار تحديد بطل كأس مصر.

مباريات البطولة:

المباراة الأولى ستجمع بين بطل الدوري وكأس الرابطة

المباراة الثانية ستجمع بين وصيف الدوري وبطل كأس مصر أو من تأهل حسب نظام البطولة.

جوائز البطولة:

مجلس أبو ظبي الرياضي هو من سيمنح الجوائز.

250 ألف دولار للبطل.

125 ألف دولار لوصيف البطولة.

المركز الثالث 75 ألف دولار.

المركز الرابع 50 ألف دولار.

وكشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة موقف الزمالك من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة المستحدثة.

وقال في المؤتمر الصحفي: "الزمالك اعتذر عن عدم المشاركة في السوبر المصري الموسم الماضي وبناء عليه لن يشارك في البطولة المقبلة".

وأتم "إنبي لو وصل لنهائي كأس مصر سيشارك في البطولة ولو لم ينجح في التأهل سيشارك نادي فيوتشر صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي من الدوري".

وكان الزمالك اعتذر عن عدم مشاركته في كأس السوبر في نسخته الأخيرة وشارك بيراميدز بدلا منه وتوج الأهلي حينها باللقب.

وشهد الحفل تكريم الأهلي بصفته النادي الأكثر تتويجا بلقب السوبر والزمالك كأول فريق يظفر به، وعبد الله السعيد بصفته هداف البطولة التاريخي.

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