مدرب زد: كنت واثقا من الفوز على الجونة
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 22:02
كتب : FilGoal
شدد مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الجونة.
وفاز زد على الجونة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المسابقة.
وقال مجدي عبد العاطي عبر أون تايم سبورتس: "حققنا فوزا مستحقا بعدما خلقنا العديد من الفرص على مرمى الجونة. كان لدي ثقة كبيرة في تحقيق الفوز على تأخر الهدف".
وأضاف "حصولنا على النقطة السادسة من مباراتين يمنحنا الهدوء والأريحية خلال المباريات المقبلة، خاصة أننا فريق صاعد حديثا ويحتاج لكسب الثقة".
وسجل محمد سمير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة.
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