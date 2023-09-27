فاز ولم يتصدر.. ريال مدريد يستعيد الانتصارات على حساب لاس بالماس

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:58

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

حقق ريال مدريد الفوز على لاس بالماس بهدفين دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

سجل هدفا ريال مدريد في المباراة كل من براهيم دياز وخوسيلو.

وعلى الرغم من الفوز وتعثر برشلونة إلى أن ريال مدريد لم يتصدر الدوري بسبب فوز جيرونا صاحب الصدارة في الوقت الحالي على فياريال بهدفين مقابل هدف.

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وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 18 بفارق نقطة عن جيرونا صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد لاس بالماس عند النقطة الخامسة في المركز الـ 17.

وشهدت المباراة جلوس جود بيليندهام على دكة البدلاء في كامل دقائقها لأول مرة منذ انضمامه لريال مدريد في بداية الموسم.

التشكيل

بدأ ريال مدريد بثلاثي هجومي مكون من براهيم دياز وخوسيلو ورودريجو.

أحداث المباراة

ألفارو فاييس حارس مرمى لاس بالماس بدأ في التألق مبكرا وتصدى لتسديدة رودريجو في الدقيقة السادسة.

وتعملق فايس من جديدة وتصدى لفرصة خطيرة من خوسيلو في الدقيقة الـ 19.

وأهدر براهيم دياز انفرادين متتاليين في الدقيقة الـ 25 تألق خلالهم الحارس من جديد.

فاييس تصدى من جديد لتسديدة من ناتشو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 32.

وأجرى ريال مدريد تبديل أول للإصابة في الدقيقة الـ 40 بدخول لوكاس فاسكيز بدلا من دافيد ألابا.

فايس عاد للتألق ومن جديد تصدى لانفراد من خوسلو في الدقيقة الـ 42.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سجل براهيم دياز هدف ريال مدريد الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من لوكاس فاسكيز.

في الشوط الثاني أضاف خوسيلو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الـ 53 برأسية مستغلا عرضية من رودريجو.

وبعد دقيقتين فقط أجرى أنشيلوتي تبديلين لريال مدريد بدخول فينيسيوس جونيور وداني سيبايوس بدلا من خوسيلو ودياز صاحبا الهدفين.

التبديل شهد عودة فينيسوس من الإصابة ومشاركة سيبايوس الأولى في الموسم.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي فرص خطيرة على مرمى أي من الفريقين لتنتهي بفوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد جيرونا المتصدر على ملعب الأخير.

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