فاز ولم يتصدر.. ريال مدريد يستعيد الانتصارات على حساب لاس بالماس

حقق ريال مدريد الفوز على لاس بالماس بهدفين دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

سجل هدفا ريال مدريد في المباراة كل من براهيم دياز وخوسيلو.

وعلى الرغم من الفوز وتعثر برشلونة إلى أن ريال مدريد لم يتصدر الدوري بسبب فوز جيرونا صاحب الصدارة في الوقت الحالي على فياريال بهدفين مقابل هدف.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 18 بفارق نقطة عن جيرونا صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد لاس بالماس عند النقطة الخامسة في المركز الـ 17.

وشهدت المباراة جلوس جود بيليندهام على دكة البدلاء في كامل دقائقها لأول مرة منذ انضمامه لريال مدريد في بداية الموسم.

التشكيل

بدأ ريال مدريد بثلاثي هجومي مكون من براهيم دياز وخوسيلو ورودريجو.

📋تشكيل ريال مدريد – لأول مرة غياب بيلينجهام.. براهيم دياز أساسي أمام لاس بالماس#في_إسبانيا pic.twitter.com/42LN5oPfeM — FilGoal (@FilGoal) September 27, 2023

أحداث المباراة

ألفارو فاييس حارس مرمى لاس بالماس بدأ في التألق مبكرا وتصدى لتسديدة رودريجو في الدقيقة السادسة.

وتعملق فايس من جديدة وتصدى لفرصة خطيرة من خوسيلو في الدقيقة الـ 19.

وأهدر براهيم دياز انفرادين متتاليين في الدقيقة الـ 25 تألق خلالهم الحارس من جديد.

فاييس تصدى من جديد لتسديدة من ناتشو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 32.

وأجرى ريال مدريد تبديل أول للإصابة في الدقيقة الـ 40 بدخول لوكاس فاسكيز بدلا من دافيد ألابا.

فايس عاد للتألق ومن جديد تصدى لانفراد من خوسلو في الدقيقة الـ 42.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سجل براهيم دياز هدف ريال مدريد الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من لوكاس فاسكيز.

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في الشوط الثاني أضاف خوسيلو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الـ 53 برأسية مستغلا عرضية من رودريجو.

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🔥⚽️ خوسيلو يعزز تقدم ريال مدريد برأسية والحارس ألفارو الذي تألق في الشوط الأول اكتفى بمشاهدتها تدخل الشباك#الدوري_الاسباني | #ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/nJ13T1RY4b — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2023

وبعد دقيقتين فقط أجرى أنشيلوتي تبديلين لريال مدريد بدخول فينيسيوس جونيور وداني سيبايوس بدلا من خوسيلو ودياز صاحبا الهدفين.

التبديل شهد عودة فينيسوس من الإصابة ومشاركة سيبايوس الأولى في الموسم.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي فرص خطيرة على مرمى أي من الفريقين لتنتهي بفوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد جيرونا المتصدر على ملعب الأخير.