انتهت كأس الرابطة – ليفربول (3) - (1) ليستر.. نيوكاسل (1) - (0) مانشستر سيتي
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وليستر سيتي، نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ليفربول X ليستر سيتي
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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.
ق89: جوووووووووول ثالث لليفربول عن طريق جوتا بالكعب.
ق70: جوووووووووووووووول بوووووووووووم سوبوسلاي يتقدم لليفربول بتسديدة صاروخية.
ق48: جوووووول جاكبو يدرك التعادل لليفربول بتسديدة زاحفة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ليستر بهدف دون رد.
ق30: مازال ليستر سيتي متقدما في النتيجة بهدف دون رد.
ق3: جوووووووول أووووول لليستر عن طريق كيسي ماكاتير.
انطلاق المباراة.
نيوكاسل X مانشستر سيتي
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نهاية المباراة بفوز نيوكاسل بهدف دون رد.
ق53: جوووووووووووول إيزاك والهدف الأول لنيوكاسل.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ق25: سيتي يضغط بقوة لكنه لم يستطع حتى الآن الوصول لشباك نيوكاسل.
انطلاق المباراة.
المباراة ستنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.