انتهت كأس الرابطة – ليفربول (3) - (1) ليستر.. نيوكاسل (1) - (0) مانشستر سيتي

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وليستر سيتي، نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ليفربول X ليستر سيتي

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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

ق89: جوووووووووول ثالث لليفربول عن طريق جوتا بالكعب.

ق70: جوووووووووووووووول بوووووووووووم سوبوسلاي يتقدم لليفربول بتسديدة صاروخية.

ق48: جوووووول جاكبو يدرك التعادل لليفربول بتسديدة زاحفة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليستر بهدف دون رد.

ق30: مازال ليستر سيتي متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق3: جوووووووول أووووول لليستر عن طريق كيسي ماكاتير.

انطلاق المباراة.

نيوكاسل X مانشستر سيتي

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نهاية المباراة بفوز نيوكاسل بهدف دون رد.

ق53: جوووووووووووول إيزاك والهدف الأول لنيوكاسل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق25: سيتي يضغط بقوة لكنه لم يستطع حتى الآن الوصول لشباك نيوكاسل.

انطلاق المباراة.

المباراة ستنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ليفربول مانشستر سيتي نيوكاسل ليستر كأس الرابطة الإنجليزية
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