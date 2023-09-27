ميلان يواصل الضغط على إنتر بالفوز على كالياري بثلاثية
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:25
كتب : FilGoal
قلب ميلان النتيجة أمام كالياري فتمكن من الفوز بثلاثة أهداف بعد التأخر بهدف.
واستضاف كالياري منافسه ميلان على ملعب أونيبول دوموس معقل فريق جزيرة ساردينيا في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
في البداية سجل زيتو لوفومبو في الدقيقة 29، وتمكن نوح أوكافور من التعادل لميلان في الدقيقة 40 في أول مشاركة أساسية له.
وأضاف فيكايو توموري الهدف الثاني في الدقيقة 45 من الشوط الأول.
وسجل روبن لوفتس شيك أول أهدافه مع ميلان والهدف الثالث في الدقيقة 60.
وبهذا الفوز للروسونيري يواصل الضغط على غريمه إنتر الذي سيلعب الجولة السادسة أمام ساسوولو اليوم الأربعاء.
وارتفع رصيد ميلان للنقطة الـ15 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع إنتر، بينما تجمد رصيد كالياري بنقطتين إذ يتذيل الترتيب.
نرشح لكم
مباشر كأس الرابطة – ليفربول (0) - (1) ليستر.. نيوكاسل ومانشستر سيتي تجربة جديدة خارج إيطاليا.. جاتوزو يتولى تدريب مارسيليا تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وألفاريز وكوفاسيتش أساسيون ضد نيوكاسل تشكيل أرسنال – هافيرتز وجورجينيو أساسيان.. وخط هجوم شاب ضد برينتفورد تقرير: دي زيربي وتشابي ألونسو مرشحان لتدريب ريال مدريد خلفا لأنشيلوتي تشكيل ليفربول – صلاح خارج القائمة.. وجوتا وجاكبو أساسيان ضد ليستر سبورت: كانسيلو قد يغيب عن مواجهة برشلونة وإشبيلية أرسنال يستخدم ورقة نكيتياه للتغلب على تشيلسي في صفقة توني