ميلان يواصل الضغط على إنتر بالفوز على كالياري بثلاثية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

ميلان

قلب ميلان النتيجة أمام كالياري فتمكن من الفوز بثلاثة أهداف بعد التأخر بهدف.

واستضاف كالياري منافسه ميلان على ملعب أونيبول دوموس معقل فريق جزيرة ساردينيا في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

في البداية سجل زيتو لوفومبو في الدقيقة 29، وتمكن نوح أوكافور من التعادل لميلان في الدقيقة 40 في أول مشاركة أساسية له.

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وأضاف فيكايو توموري الهدف الثاني في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وسجل روبن لوفتس شيك أول أهدافه مع ميلان والهدف الثالث في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز للروسونيري يواصل الضغط على غريمه إنتر الذي سيلعب الجولة السادسة أمام ساسوولو اليوم الأربعاء.

وارتفع رصيد ميلان للنقطة الـ15 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع إنتر، بينما تجمد رصيد كالياري بنقطتين إذ يتذيل الترتيب.

ميلان
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