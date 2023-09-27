بالعلامة الكاملة.. زد يفوز على الجونة ويتقاسم صدارة الدوري مع مودرن فيوتشر

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

مباراة الجونة وزد

حصل نادي زد على العلامة الكاملة بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي في مسابقة الدوري.

وفاز زد على الجونة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل محمد سمير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة.

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زد حقق العلامة الكاملة ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف مودرن فيوتشر بفارق الأهداف.

في المقابل توقف رصيد النقطة عند نقطة وحيدة في المركز 11 بمسابقة الدوري.

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وصف المباراة

بدأ زد المباراة بضغط هجومي على مرمى الجونة بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأهدر شادي حسين فرصة هدف مؤكد بعد انفراد تام بالمرمى من جهة اليسار أنهاه بتسديدة قوية أبعدها الحارس أحمد مسعود.

واستلم حسام غانم لاعب الجونة كرة داخل منطقة الجزاء منفردا بالمرمى ولكنه تأخر في تسديد الكرة التي وصلت سهلة للحارس علي لطفي.

ومر مصطفى زيكو بشكل رائع من جهة اليسار ثم مرر كرة إلى شادي حسين المتمركز منتصف منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة بدوران ثم سدد كرة بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر في فرصة مؤكدة للتسجيل.

وأرسل أيمن موكا كرة عرضية لصالح الجونة من جهة اليمين مرت بغرابة من أمام حسام غانم .

وسدد محمود صابر لاعب زد من خارج منطقة الجزاء تسددية صاروخية أبعدها أحمد مسعود بشكل رائع من أسفل يمين مرماه.

وحصل نادي زد على ركلة جزاء بعد تدخل قوي على أحمد عاطف لاعب الفريق، نجح محمد سمير في ترجمتها إلى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

وطالب لاعبو الجونة بالحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لكنها حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

نادي الجونة نادي زد الدوري المصري
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