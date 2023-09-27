تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وألفاريز وكوفاسيتش أساسيون ضد نيوكاسل

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جريليش

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

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في الدفاع: ريكو لويس- مانويل أكانجي- يوشكو جفارديول- ناثان أكي

في الوسط: سيرجيو جوميز- كالفين فيليبس- ماتيو كوفاسيتش

في الهجوم: جاك جريليش- جوليان ألفاريز- جاك بوب

مانشستر سيتي نيوكاسل كأس الرابطة الإنجليزية
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