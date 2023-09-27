تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وألفاريز وكوفاسيتش أساسيون ضد نيوكاسل

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

في الدفاع: ريكو لويس- مانويل أكانجي- يوشكو جفارديول- ناثان أكي

في الوسط: سيرجيو جوميز- كالفين فيليبس- ماتيو كوفاسيتش

في الهجوم: جاك جريليش- جوليان ألفاريز- جاك بوب