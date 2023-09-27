تشكيل أرسنال – هافيرتز وجورجينيو أساسيان.. وخط هجوم شاب ضد برينتفورد
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:10
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة برينتفورد في ملعب واست كوميونيتي في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: آرون رامسديل
في الدفاع: جاكبو كيويور- تومياسو- جابرييل ماجاليس- بن وايت
في الوسط: جورجينيو- كاي هافيرتز- إيميل سميث رو
في الهجوم: ريس نيلسون- إيدي نيكيتياه- تشارلز ساجوي جونيور
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