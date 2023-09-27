تشكيل أرسنال – هافيرتز وجورجينيو أساسيان.. وخط هجوم شاب ضد برينتفورد

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة برينتفورد في ملعب واست كوميونيتي في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

في الدفاع: جاكبو كيويور- تومياسو- جابرييل ماجاليس- بن وايت

في الوسط: جورجينيو- كاي هافيرتز- إيميل سميث رو

في الهجوم: ريس نيلسون- إيدي نيكيتياه- تشارلز ساجوي جونيور