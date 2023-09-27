تقرير: دي زيربي وتشابي ألونسو مرشحان لتدريب ريال مدريد خلفا لأنشيلوتي

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

من المنتظر أن يترك كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تدريب الفريق في نهاية الموسم والانتقال لتدريب منتخب البرازيل بشكل رسمي.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يسعى لإسناد مهمة تدريب الفريق لمدير فني شاب.

وأوضحت الإذاعة أن روبيرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن مرشحان لتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأكد المصدر ذاته أن بيريز يقدر الثنائي كثيرا ويتواجد في القائمة المرشحة لتدريب النادي الملكي بعد رحيل أنشيلوتي وانتهاء عقده في صيف 2024.

ويتولى المدير الفني الإيطالي تدريب ريال مدريد منذ موسم 2021-2022 في ولاية ثانية.

وتمكن أنشيلوتي من التتويج ببطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم الأندية في أول موسم له وفي الموسم الماضي توج بكأس ملك إسبانيا.

وخسر أنشيلوتي بطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي لصالح غريمه برشلونة، إذ احتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 78 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة.

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