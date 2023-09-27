تشكيل ليفربول – صلاح خارج القائمة.. وجوتا وجاكبو أساسيان ضد ليستر
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 20:52
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة ليستر سيتي اليوم الأربعاء في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في ملعب أنفيلد.
ويغيب محمد صلاح عن قائمة فريقه بالكامل.
فيما جاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر
في الدفاع: كوستاس تسيميكاس- جاريل كوانساه- إبراهيما كوناتي- واتارو إيدو
في الوسط: كورتيس جونز- ريان جرافينبيرخ- هارفي إيليوت
في الهجوم: كودي جاكبو- ديوجو جوتا- بن دواك
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