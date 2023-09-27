سبورت: كانسيلو قد يغيب عن مواجهة برشلونة وإشبيلية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة

بات من المحتمل غياب جواو كانسيلو عن مواجهة برشلونة المقبلة ضد إشبيلية المقبلة في الدوري الإسباني.

جواو كانسيلو

النادي : برشلونة

برشلونة

ويستعد برشلونة لملاقاة إشبيلية يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وأوضح تقرير نشرته شبكة "سبورت" الإسباني أن كانسيلو يعاني من الإرهاق جراء مشاركته في مباريات عديدة خلال فترة قصيرة.

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ومنذ التوقف الدولي الأخير خاض كانسيلو أربع مباريات خلال 11 يوما جميعهم بشكل أساسي مع برشلونة.

وبناء عليه فقد يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق على رونالدو أراوخو أو جولز كوندي أو سيرجي روبرتو بدلا من كانسيلو في مركز الظهير الأيمن.

وسجل كانسيلو مع برشلونة هدفين وصنع هدفا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ17 نقطة.

كانسيلو برشلونة
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