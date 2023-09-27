تشكيل الخليج – محمد شريف بديلا أمام العدالة في كأس الملك

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

يتواجد محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج خلال مواجهة العدالة.

ويلعب الخليج ض العدالة ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس ملك السعودية).

وجاء تشكيل الخليج لمواجهة العدالة:

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حراسة المرمى: مروان الحيدري

الدفاع: سعيد آل حمسل– بندر المطيري – ليساندرو لوبيز – عبد الله الشنقيطي

الهجوم:فواز الطريس – عبد الإله هوساوي – وو يونج جانج

الهجوم: فابيو مارتينيز – عبد الله آل سالم - إيفو رودريجيز

كأس خادم الحرمين الشريفين محمد شريف نادي الخليج
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