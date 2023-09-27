تشكيل الخليج – محمد شريف بديلا أمام العدالة في كأس الملك

بمشاركة شريف.. الخليج يحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس الملك

بركلات الترجيح.. اتحاد جدة إلى دور الـ16 من كاس السعودية

أهلي جدة يسقط العين بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 من الكأس

استبعاد محرز وماكسيمان من مواجهة أهلي جدة ضد العين