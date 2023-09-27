تشكيل الخليج – محمد شريف بديلا أمام العدالة في كأس الملك
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 20:35
كتب : FilGoal
يتواجد محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج خلال مواجهة العدالة.
ويلعب الخليج ض العدالة ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس ملك السعودية).
وجاء تشكيل الخليج لمواجهة العدالة:
حراسة المرمى: مروان الحيدري
الدفاع: سعيد آل حمسل– بندر المطيري – ليساندرو لوبيز – عبد الله الشنقيطي
الهجوم:فواز الطريس – عبد الإله هوساوي – وو يونج جانج
الهجوم: فابيو مارتينيز – عبد الله آل سالم - إيفو رودريجيز
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